Co za pogrom w debiucie Czesława Michniewicza w lidze marokańskiej!

To był ligowy debiut marzeń dla Czesława Michniewicza. Marokański FAR Rabat, który były selekcjoner reprezentacji Polski prowadzi od lipca, rozgromił w pierwszej kolejce nowego sezonu zespół Chabab Mohammedia aż 5:0. Wcześniej awansował do kolejnej rundy Afrykańskiej Ligi Mistrzów. Wygląda na to, że 54-latek radzi sobie w Maroku coraz lepiej.

