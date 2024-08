Gwiazda Rakowa dopięła swego. Odchodzi z klubu

Gdy na początku lipca 2023 roku Raków Częstochowa ogłosił pozyskanie Johna Yeboaha, to wydawało się, że będzie to strzał w dziesiątkę. Ofensywny zawodnik dołączył do klubu ze Śląska Wrocław za 1,5 mln euro i miał pomóc w zdobywaniu bramek, ale nie spełnił pokładanych w nim nadziei. W zeszłym sezonie łącznie rozegrał 44 mecze, w których strzelił raptem cztery bramki i zanotował sześć asyst.

Raków Częstochowa pożegnał Johna Yeboaha

Mimo to znalazł się w planach nowego trenera Rakowa, Marka Papszuna. Tyle że piłkarz nie chciał dłużej grać w ekipie spod Jasnej Góry. Powód? Yeboah otrzymał ofertę z włoskiej Venezii i razem ze swoim agentem próbował wymusić transfer. Zdaniem mediów ofensywny zawodnik zaczął strajkować. Z tego powodu kilka tygodni temu rozpoczął treningi z zespołem rezerw Rakowa, które w tym sezonie rywalizują na poziomie IV ligi. Ostatecznie, dopiął swego.

W sobotę Raków w oficjalnym komunikacie poinformował rozstaniu z Ekwadorczykiem. "John Yeboah żegna się z Rakowem Częstochowa. 24-latek na zasadzie transferu definitywnego przenosi się do włoskiej Venezii FC" - czytamy w oświadczeniu. "John, dziękujemy i życzymy powodzenia w dalszej karierze!" - dodano.

Venezia w trzech pierwszych kolejkach sezonu przegrała z Lazio (1:3), Torino (0:1) i zremisowała z Fiorentiną (0:0).

