O słowach Szczęsnego zrobiło się głośno. Zakwestionował powołania Probierza

Wojciecha Szczęsnego nie trzeba nikomu przedstawiać. 34-latek postanowił nie tak dawno ogłosić zakończenie kariery. "Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie - mojej wspaniałej żonie Marinie i naszej dwójce pięknych dzieci Liamowi i Noelii. Dlatego postanowiłem odejść z zawodowego futbolu" - przekazał kilka dni temu Wojciech Szczęsny za pośrednictwem mediów społecznościowych.

Szczęsny w ostatnich lata był podstawowym bramkarzem naszej kadry. Z orzełkiem na piersi rozegrał 84 spotkania. Stracił w nich 84 gole oraz zachował 34 czyste konta. Był uczestnikiem mistrzostw świata 2018, 2022 oraz mistrzostw Europy 2012, 2016, 2020 i 2024.

Wojciech Szczęsny wskazał swojego następcę. "Ma potencjał"

O swojego następcę 34-latek został zapytany przez Mateusza Święcickiego na kanale Meczyki.pl. - Znasz moją odpowiedź. Nie chcę stawiać selekcjonera w niezręcznej sytuacji, ale uważam, że najlepszy polski bramkarz nie został powołany - zaczął. Selekcjoner naszej kadry, Michał Probierz, na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski powołał Łukasza Skorupskiego, Marcina Bułkę, Bartłomieja Drągowskiego i niespodziewanie Bartosza Mrozka.

- Nie chcę jednak mówić, że Kamil Grabara to najlepszy bramkarz, ale on ma potencjał, by być zdecydowanie lepszy od reszty. Ma potencjał, by być bramkarzem światowej klasy - dodał Szczęsny. O jego słowach natychmiast zrobiło się głośno. Przekazały je wszystkie duże sportowe portale internetowe. A żywo dyskutowali o nich też użytkownicy mediów społecznościowych.

Kamil Grabara od sezonu 2024/2025 jest graczem VfL Wolfsburg. Według portalu "Transfermarkt" 25-letni bramkarz kosztował niemiecki klub ponad 13 mln euro. Od momentu tego transferu rozegrał dwa mecze we wszystkich rozgrywkach. Dla wielu nieobecność tego zawodnika na wrześniowym zgrupowaniu reprezentacji Polski jest niezrozumiała. - Bardzo dziwi brak Kamila Grabary, który według mnie powinien po odejściu Wojtka walczyć o bluzę z jedynką na plecach - stwierdził Maciej Łanczkowski z tygodnika "Piłka Nożna".

W trakcie wrześniowej przerwy reprezentacja Polski rozegra dwa spotkania. W czwartek 5 września zagrają na wyjeździe ze Szkocją. Z kolei w niedzielę 8 września zmierzą się na wyjeździe z Chorwacją.