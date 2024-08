Media: Osiągnięto porozumienie. To tam trafi gwiazda Legii

Blaz Kramer był bliski podpisania kontraktu z tureckim Konyasporem, ale gdy już niemal wszystko było dogadane i wycofali się. Powód? dobrze poinformowany dziennikarz Celik Yilmaz zdradził, że agent napastnika chciał zmienić warunki porozumienia, co sprawiło, że rozmowy zostały definitywnie zerwane. Jego informacje później uzupełnił Paweł Gołaszewski z tygodnika "Piłka Nożna". - Kluby doszły do porozumienia, natomiast problemy pojawiły się na ostatnim etapie negocjacji kontraktu indywidualnego - napisał dziennikarz, potwierdzając wersję z Turcji.

CSK Sofia osiągnęła porozumienie z Legią oraz z Blazem Kramerem

Po fiasku rozmów wydawało się, że Kramer pozostanie w klubie, ale prawdopodobnie nic z tego nie wyjdzie. Portal "Tema Sport" donosi, że Słoweniec wyjedzie na podbój nowej ligi. Ma zostać zawodnikiem CSKA Sofia.

Zdaniem serwisu bułgarski klub osiągnął już porozumienie zarówno z piłkarzem, jak i z Legią, dlatego w najbliższych dniach powinniśmy oczekiwać oficjalnego potwierdzenia transferu. Rzekomo Rzekomo CSKA Sofia będzie musiała zapłacić kwotę 700-800 tysięcy euro.

- Zarząd CSKA Sofia osiągnął porozumienie z Legią w sprawie kwoty transferowej, a 28-letni Słoweniec wyraził zgodę na zmianę barw klubowych - czytamy. - Dobra forma Kramera podniosła jego wartość, a CSKA będzie musiało zapłacić więcej niż wynegocjowane z Konyasporem pół miliona euro. "Czerwoni" są jednak gotowi spełnić żądania Legii, aby sprowadzić napastnika, który ma na koncie pięć występów w reprezentacji Słowenii. Mowa o kwocie 700-800 tys. euro - dodano.

CSKA Sofia to 31-krotny mistrz Bułgarii. Ponadto 21-krotnie wygrywał Puchar kraju oraz Superpuchar kraju. Jednak w bieżącym sezonie spisuje się fatalnie i zajmuje miejsce w strefie spadkowej. Po sześciu rozegranych meczach zajmuje 13. miejsce (w lidze występuje 16 drużyn). Słabo także radzi sobie pod bramką przeciwnika. Dotychczas strzeliła zaledwie cztery bramki. W kolejnym meczu zmierzy się w derbach z miejscowym Lokomotivem (14.09, godz. 17:00).

Kramer dołączył do Legii Warszawa w lipcu 2022 roku. Od momentu tego transferu napastnik zagrał w 57 meczach we wszystkich rozgrywkach, w których strzelił 17 goli i zanotował pięć asyst. Jego kontrakt z Legią wygasa w czerwcu przyszłego roku, więc obecne okno transferowe jest ostatnim momentem na to, by Legia zarobiła na Słoweńcu. Według portalu "Transfermarkt" jego wartość rynkowa wynosi 500 tysięcy euro.