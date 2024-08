Zbigniew Boniek bezlitośnie podsumował Jagiellonię. "To nie na Europę"

Jagiellonia Białystok walkę w europejskich pucharach rozpoczęła od eliminacji Ligi Mistrzów. Tam najpierw bez większych problemów rozprawiła się z FK Poniewież. W następnej rundzie było już dużo trudniej. Rywalem mistrza Polski było Bodo/Glimt. Norwegowie okazali się dużo lepsi i Jagiellonia "spadła" do eliminacji Ligi Europy.

REKLAMA

Zobacz wideo Probierz odpowiada na zarzuty Zbigniewa Bońka. "Każdy ma prawo"

Boniek podsumował występy Jagiellonii. Boleśnie

Tym razem ekipę z ekstraklasy znów czekało bardzo trudne zadanie. Trafiła na Ajax Amsterdam i w dwumeczu widać było różnicę klas. Holendrzy najpierw wygrali 4:1, a następnie 3:0. Tym samym Jagiellonia ostatecznie (tak jak Legia Warszawa) zagra w Lidze Konferencji. Ostatnie występy klubu w bolesny sposób podsumował Zbigniew Boniek.

- Zdobycie tytułu może być kwestią szczęścia, a powtórzenie takiego sezonu to kwestia kultury, umiejętności, przyzwyczajenia. Widzę, że Jagiellonia w tym roku ma z tym problem, bo gorzej sobie radzi nawet na podwórku ligowym. To nie jest ta Jagiellonia, którą oklaskiwaliśmy w zeszłym sezonie. Z całym szacunkiem Imaz jest najgroźniejszym napastnikiem drużyny. To jest dobre na naszą ligę, a nie na Europę. To pokazuje limit tej drużyny - powiedział w rozmowie na kanale Prawda Futbolu.

Następnie ocenił również występy wszystkich polskich drużyn w europejskich pucharach. - Do czasu, gdy gramy między sobą, to wszystko fajnie wygląda. W Europie gdzieś się gubimy po drodze. Oglądałem wszystkie mecze polskich drużyn i nigdy nie widziałem tak zwanego umierania na boisku. Uważam, że przy tych budżetach, mamy obowiązek robić coś lepiej. Uważam, że za mało osiągamy na europejskich boiskach w stosunku do tego, czym dysponujemy - zakończył.

Jagiellonia Białystok i Legia Warszawa rywali w Lidze Konferencji poznają już w piątek. Tego dnia o godzinie 14:30 odbędzie się losowanie par fazy ligowej.