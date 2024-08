Media: Sergio Ramos znalazł nowy klub. Sensacyjne wieści

Sergio Ramos największe sukcesy święcił w Realu Madryt. Występował w nim przez niespełna 16 lat, w tym czasie zdobywając cztery trofea Ligi Mistrzów czy pięć mistrzostw Hiszpanii. W 2021 roku opuścił Santiago Bernabeu i dołączył do Paris Saint-Germain. Tylko że nie była to udana przygoda - doskwierały mu kontuzje, m.in. uraz łydki. Z kolei dwa lata później wrócił do Sevilli, której jest wychowankiem. Tyle że i tam nie zagrzał długo miejsca. Z końcem czerwca wygasł jego kontrakt.

REKLAMA

Zobacz wideo Był polskim objawieniem Euro. Probierz ocenia. "Wykorzystał moment"

"To był dla mnie trudny i wymagający sezon pod względem emocjonalnym. Mimo to zawsze robiłem wszystko, by dać jak najlepszy przykład i pokazać najlepszą wersję siebie. Nie zdecydowałem jeszcze, gdzie będę grał w przyszłym sezonie, ale gdziekolwiek by to nie było, Sevilla może liczyć na moje wsparcie" - podkreślał w mediach społecznościowych. Od tego czasu pozostaje bezrobotny, ale już wkrótce może się to zmienić.

Media: Sergio Ramos znalazł nowy klub. Zmierzy się z Cristiano Ronaldo

Już od kilku tygodni media donosiły, że Hiszpan może zdecydować się na egzotyczny kierunek. Wiele mówiło się o MLS. Zresztą sam zawodnik podkreślał, że "kocha" Stany Zjednoczone. Wydaje się jednak, że na ten kierunek ostatecznie się nie zdecyduje. Przynajmniej nie w najbliższym czasie

Jak donosi kataloński "Sport", powołując się na informacje od dziennikarza Sachy Tavolieriego, piłkarz ma rozpocząć przygodę na Bliskim Wschodzie. Nie będzie to Al-Nassr, gdzie występuje jego przyjaciel Cristiano Ronaldo, i który rzekomo prowadził już negocjacje z Ramosem, a Al-Orobah. To beniaminek Saudi Pro League. W poprzednim sezonie ekipa zajęła drugie miejsce, rywalizując na zapleczu najwyższej ligi.

Tegoroczne rozgrywki nie zaczęły się dla niej pomyślnie. W dwóch meczach poniosła dwie porażki. Najpierw uległa 0:2 Al-Ahli Dżudda, a następnie przegrała 1:2 z Al-Wehda, przez co zajmuje 16. miejsce. Przyjście Ramosa może być więc wzmocnieniem. Piłkarz będzie jednak potrzebował nieco czasu, by wrócić do rytmu meczowego.

Ramos bliski przejścia do Al-Orobah

O tym, czy ostatecznie Ramos trafi do Arabii Saudyjskiej, przekonamy się w kolejnych dniach. Zdaniem dziennikarzy, do podpisania kontraktu powinno dojść na dniach. Niewykluczone, że będzie to jeden z ostatnich, o ile nie ostatni klub w karierze utytułowanego stopera. Utytułowanego, bo oprócz trofeów zdobywanych z klubami, z powodzeniem radził sobie też w reprezentacji. Dość powiedzieć, że dwukrotnie zgarnął mistrzostwo Europy (2008 i 2012), a raz mistrzostwo świata (2010).