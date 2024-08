Rosjanie już ogłosili ws. Rybusa. Agent reaguje. "To bzdury"

Maciej Rybus przygody z Rubinem Kazań z pewnością nie zaliczy do udanych. Polak związał się z tym klubem rok temu po odejściu ze Spartaka Moskwa. W nowych barwach zagrał zaledwie osiem razy, strzelił jednego gola i zaliczył asystę. Niestety przez większość sezonu leczył kontuzje mięśniowe. Po roku Rubin nie przedłużył z Rybusem kontraktu i oficjalnie się z nim pożegnał. Przyszłość 66-krotnego reprezentanta Polski nadal nie jest wyjaśniona.

REKLAMA

Zobacz wideo Don Kasjo przesadził! "To są idioci". I ujawnił zarobki na FAME 22

Rosjanie zapowiedzieli koniec kariery Rybusa. Agent nie wytrzymał. "To bzdury!"

Od początku lipca Rybus pozostaje wolnym agentem. Choć czasu upłynęło już sporo, wciąż nie znalazł sobie nowego pracodawcy. Ostatnio jego sytuację przeanalizowały rosyjskie media, które zaczęły wieścić mu koniec kariery. "Polski lewy obrońca poważnie rozważa zawieszenie butów na kołku, jeśli nie znajdzie się choć jeden klub zainteresowany jego usługami" - twierdził portal rusfootball.info. Odnotował on również, że w poprzednim sezonie 35-latek spędził na murawie raptem 288 minut, a rok wcześniej jeszcze mniej, bo 241. "Być może już naprawdę nadszedł czas, aby Rybus przeszedł na emeryturę" - dodano.

Do tych rewelacji odniósł się agent polskiego zawodnika Roman Oreszczuk. - To bzdury! Maciek na pewno na razie nie ma zamiaru kończyć kariery - powiedział wprost portalowi WP Sportowe Fakty. Zdradził też, jak wygląda obecna sytuacja. - Rozmawiamy z kilkoma klubami. Nie tylko z Rosji. Jesteśmy też w kontakcie z klubami z Europy, Azji. Nie musimy się spieszyć. Niektóre kierunki nie odpowiadają Maćkowi. Inne propozycje negocjujemy - wyjaśnił.

Rybus na rosyjskich boiskach gra od 2012 z roczną przerwą na pobyt we francuskim Olympique'u Lyon. Występował w Tereku Grozny, Lokomotiwie Moskwa i Spartaku Moskwa. W sumie w rosyjskiej Premier Lidze rozegrał 218 meczów, strzelił 23 gole i zaliczył 28 asyst. Po ataku Rosji na Ukrainę nie chciał jednak stamtąd wyjechać, co spotkało się w naszym kraju z olbrzymią krytyką i brakiem powołań do kadry. Oreszczuk pytany był, czy teraz jest szansa, że Rybus jednak wróci do Polski. - Dlaczego nie? Jakby pojawiła się dobra propozycja, to dlaczego nie? Na razie jednak nikt się nie zgłosił - wyjawił.