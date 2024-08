Bezlitosne słowa Rosjan o Rybusie. "Nadszedł czas"

Maciej Rybus przez ostatnie kilkanaście lat występował na rosyjskich boiskach, w barwach: Tereka Grozny (2012-2016), Lokomotiwu Moskwa (2017-2022), Spartaka Moskwa (2022/23) i Rubina Kazań (2023/34). Ostatnie dwa sezony nie były dla niego udane, w Spartaku rozegrał 12 spotkań, a w Rubinie tylko osiem. Kilka tygodni temu klub z Kazania nie zdecydował się przedłużyć z nim umowy.

- Rozstaliśmy się z w dobrych stosunkach. Doskonale rozumiem, że mniej grałem z powodu kontuzji. Dużo mnie ominęło i zacząłem grać dopiero pod koniec. Rozumiem zespół, dlaczego nie zaproponował nowego kontraktu - tak 35-latek komentował odejście z Rubina. Od kilku tygodni pozostaje bez klubu, a Rosjanie cały czas bacznie przyglądają się jego sytuacji.

Rosjanie piszą o Macieju Rybusie. "Być może nadszedł czas"

Portal rusfootball.info przygotował zestawienie zawodników, którzy do niedawna grali w lidze rosyjskiej, a obecnie są bez klubu. Znalazł się w nim 66-krotny reprezentant Polski, choć to, co o nim napisano, raczej nie brzmi dla niego optymistycznie.

"Być może już naprawdę nadszedł czas, aby Rybus przeszedł na emeryturę. Po odejściu latem 2022 r. z Lokomotiwu, gdzie był zawodnikiem tworzącym system, przez kolejne dwa sezony więcej cierpiał, niż grał. Potwierdza to liczba minut: w ostatnim sezonie 35-letni obrońca zaliczył 288 minut grania, a rok wcześniej 241" - napisano.

Rosjanie przypominają słowa Macieja Rybusa. "Będę musiał"

"Polski lewy obrońca poważnie rozważa zawieszenie butów na kołku, jeśli nie znajdzie się choć jeden klub zainteresowany jego usługami" - zaznaczył portal rusfootball.info. I cytuje wypowiedź piłkarza z wywiadu dla championat.com. - Chciałbym grać więcej, ale jeśli nie będzie ofert, będę musiał zakończyć karierę - mówił.

Jeszcze nie tak dawno zupełnie inaczej przedstawiał to Roman Oreszczuk, czyli agent Rybusa. - Rozważamy różne opcje. Trafimy tam, skąd będzie ciekawa oferta. Aktualne propozycje nie odpowiadają Maciejowi. Na pewno nie planuje jednak kończyć kariery - zdradził.

Przez kilkanaście lat gry w rosyjskich klubach Maciej Rybus łącznie zaliczył 265 występów, strzelił 24 gole i zanotował 33 asysty. Zdobył mistrzostwo Rosji, Superpuchar Rosji oraz dwa Puchary Rosji.