Mesut Oezil zachwycił środowiska muzułmańskie. Pokazali, co zrobił

Mesut Oezil od ponad roku pozostaje poza wielką piłką. Były reprezentant Niemiec w marcu 2023 r. zakończył karierę i od tego czasu rozpoczął prawdziwą metamorfozę. Ostatnio mocno popracował nad swoją sylwetką. Dzięki regularnym ćwiczeniom na siłowni w stosunkowo krótkim czasie wyraźnie wzmocnił muskulaturę, a efektami chwalił się w mediach społecznościowych. 35-latek znajduje czas także na inne aktywności. Do sieci wyciekło zaskakujące nagranie z jego udziałem.

Mesut Oezil nagrany w meczecie. Kto by się spodziewał?

Pochodzący z Turcji były pomocnik Realu Madryt czy Arsenalu jeszcze jako aktywny zawodnik deklarował silne przywiązanie do wiary. Na co dzień jest praktykującym muzułmaninem. Nie ukrywał też sympatii do radykalnych nacjonalistyczno-islamistycznych grup politycznych. Nie tak dawno wytatuował sobie szarego wilka otoczonego przez trzy półksiężyce - logo tureckiej skrajnie prawicowej partii MHP (Partia Ruchu Nacjonalistycznego). W przeszłości spotykał się też z prezydentem Turcji Recepem Erdoganem, któremu publicznie udzielał poparcia.

Teraz Oezil znów zyskał duży poklask wśród społeczności muzułmańskiej na całym świecie. A to dzięki temu, że dobrowolnie zgłosił się do pomocy przy sprzątaniu zabytkowego meczetu. Do sieci dostało się nagranie, na którym widać, jak były piłkarz wraz z innym mężczyzną odkurzają dywany.

Jak informuje turecka OdaTv, Oezila widziano w meczecie Ahmeda Paszy w dzielnicy Uskudar w Stambule. Obiekt należy do jednych z najcenniejszych w mieście ze względu na niezwykłą wartość historyczną i idealne wkomponowanie w krajobraz. Powstał on jeszcze w czasach Imperium Osmańskiego na podstawie projektu Mimara Sinana. Według stacji Oezil od jakiegoś czasu związany jest z tamtejszą wspólnotą i regularnie w piątki uczestniczy tam na nabożeństwach. Meczet ten ma także często odwiedzać sam prezydent Erdogan.