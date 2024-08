Poszło w świat. Tak Zbigniew Boniek pisze o decyzji Szczęsnego

Wojciech Szczęsny ogłosił zakończenie kariery, na co zareagował praktycznie cały piłkarski świat. Zrobiły to jego byłe kluby i koledzy z boiska, ale nie tylko. Przemówił także Zbigniew Boniek, który dobrze zna się z 84-krotnym reprezentantem Polski i pożegnał go we wpisie w mediach społecznościowych. "Decyzja radykalna" - skwitował były prezes PZPN, którego ze Szczęsnym połączyły m.in. włoskie ścieżki kariery.

3 Grzegorz Celejewski / Agencja Wyborcza.pl / Jan Kowalski / Agencja Gazeta Otwórz galerię Na Gazeta.pl