Sensacyjna teoria Wichniarka ws. Szczęsnego. "Żeby tego nie żałował"

We wtorek 27 sierpnia Wojciech Szczęsny w mediach społecznościowych poinformował, że kończy profesjonalną karierę piłkarską. Decyzję tę skomentował w "Kanale Sportowych" Artur Wichniarek, były reprezentant Polski w latach 1999-2008. - Dla mnie to jest hit, nie do końca w pozytywnym znaczeniu tego słowa - zaczął były piłkarz Lecha Poznań.

