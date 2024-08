Krychowiak nie czekał ani chwili. Tak pożegnał Szczęsnego

"Chociaż moje ciało jest gotowe na kolejne wyzwania, to serce już nie. Czuję, że teraz nadszedł czas, aby poświęcić całą moją uwagę mojej rodzinie - mojej wspaniałej żonie Marinie i naszej dwójce pięknych dzieci Liamowi i Noelii. Dlatego postanowiłem odejść z zawodowego futbolu. Koniec podróży to czas na refleksję i wdzięczność. Jest wiele osób, którym chciałbym podziękować w tym miejscu, ale postaram się to zrobić osobiście. Ale wam - kibicom - jestem winien szczególne podziękowania za to, że byliście ze mną w tej podróży. Za wsparcie i krytykę, za miłość i nienawiść, za to, że jesteście najpiękniejszą i najbardziej romantyczną częścią piłki nożnej. Bez was nic z tego nie miałoby sensu! Dziękuję!" - napisał Wojciech Szczęsny na Instagramie.

Tak nagła decyzja Szczęsnego zszokowała środowisko piłkarskie. Na emocjonalny wpis natychmiast zareagowali jego koledzy z boiska oraz kluby, w których występował. "Wszystkiego najlepszego na emeryturze, Wojciech" - napisał londyński Arsenal. "Gratuluję kariery, przyjacielu! Życzę wszystkiego najlepszego w przyszłości" - napisał z kolei Thibaut Courtois, gwiazdor Realu Madryt.

Do wpisu Szczęsnego odniósł się także Grzegorz Krychowiak. Obaj panowie znają się już wiele lat i niejednokrotnie udowadniali, że mają bardzo podobne poczucie humoru. Ironia i sarkazm często towarzyszyły zawodnikom w hotelowym korytarzach podczas zgrupowań. Na konferencjach prasowych także ze Szczęsnym i Krychowiakiem nigdy nie było nudy.

"Wojtek, możesz być dumny z tego, co osiągnąłeś, bo byłeś bramkarzem klasy światowej, grając w najlepszych europejskich klubach. Dida" - zaczął Krychowiak. "To była przyjemność dzielić z Tobą szatnię, przeżyliśmy mnóstwo fantastycznych momentów na boisku, ale jeszcze więcej poza nim. Znamy się dłużej niż ze swoimi żonami, moglibyśmy napisać książkę o swoich historiach i przygodach, zaczynając od kadr młodzieżowych, kończąc na realizacji naszych marzeń i reprezentowania naszego kraju. Bierhoff" - podkreślił.

"Życzę Ci samych sukcesów w kolejnym etapie twojego życia. Tak jak wcześniej mówiłem trochę naszej wspólnej historii w postaci zdjęć?? PS wrzuciłem takie zdjęcia, żeby postawić Cię w jak najlepszym świetle" - dodał w swoim stylu.

Pod postem pojawiło się mnóstwo komentarzy. "Najlepsi przyjaciele z boiska i poza nim", "Ale wjechały zakłady na Dide i Bierhoffa", "Zdjęcia nr 4 i 9 są najlepsze", "Napiszcie tę książkę razem!" - czytamy.