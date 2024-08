Na treningu Barcelony poleciały łzy. "Następca Lewandowskiego" nie wytrzymał

40 milionów euro - taką kwotę FC Barcelona zapłaciła brazylijskiemu Athletico Paranaense, aby ściągnąć Vitora Roque. Jeszcze przed 18. rokiem życia napastnik był prawdziwym objawieniem tamtejszej ligi. Katalończycy postanowili przedwcześnie sprowadzić go do klubu. Planowo zawodnik miał przejść do hiszpańskiej drużyny latem tego roku, jednak ostatecznie do transferu doszło już w styczniu. Wówczas myślano, że Roque lada moment zostanie "następcą Lewandowskiego". Co poszło nie tak?

Płacz na treningu Barcelony. Vitor Roque nie wytrzymał

Xavi, który prowadził drużynę w poprzednim sezonie, od początku niezbyt chętnie dawał szanse na grę młodemu Brazylijczykowi. Zazwyczaj wpuszczał go na boisko w końcówkach spotkań, w których Vitor Roque nie wykazywał się niczym szczególnym. Było wręcz na odwrót. Hiszpański trener często zwracał uwagę na jego olbrzymie braki w zakresie taktyki i teoretycznego przygotowania do meczów. Między słowami Xavi mówił wprost, że napastnik nie jest jeszcze gotowy na grę w La Liga, a jego ściągnięcie na tym etapie rozwoju było po prostu zbyt wczesne.

To sprawiło, że Roque spędził na murawie zaledwie 353 minuty. W tym czasie udało mu się dwukrotnie trafić do siatki. Jedno jest pewne - nie można odmówić mu wielkiego talentu. W końcu Barcelona nieprzypadkowo zapłaciła za niego tak horrendalnie wysoką sumę w proporcji do wieku. Mimo to Brazylijczyk bywał "jeźdźcem bez głowy", którego postawiony pod presją osiągania wyników Xavi nie mógł rozwijać w naturalnym tempie.

Szansą dla 19-latka było przyjście Hansiego Flicka. Piłkarz postanowił nawet skrócić urlop, aby wrócić do klubowej siedziby i pokazać Niemcowi, że może na niego liczyć. Tymczasem nowy szkoleniowiec również uznał, że w tym sezonie Vitor Roque nie będzie mu potrzebny. Brazylijski napastnik został postawiony pod ścianą. Poczuł się zdradzony przez Barcelonę, co czasami w mediach podkreślały osoby z jego otoczenia. Wcześniej nawet jego agent zaznaczał, że klub nie rozmawia z jego zawodnikiem o przyszłości. Sytuacja stawała się coraz bardziej napięta. W końcu obie strony zdecydowały, że najlepszą opcją będzie roczne wypożyczenie do Betisu Sewilla.

Kilka dni temu podczas ostatniego treningu pod wodzą Flicka Roque po prostu nie wytrzymał. "Mundo Deportivo" przekazało, że w połowie sesji przygotowawczej 19-latek nagle opuścił boisko ze łzami w oczach. W tamtym momencie cała presja, złość, frustracja i żal do Barcelony wzięły górę. Sytuacja była na tyle poważne, że młody napastnik otrzymał wsparcie od trenera i całego zespołu. "Po przytuleniu Flicka i okazanej otuchy od kolegów z drużyny udał się do szatni. To był ostateczny znak, że Roque był przytłoczony." - piszą hiszpańscy dziennikarze. Teraz Brazylijczyk jest skupiony na tym, aby udowodnić swoją wartość w nowym zespole. Za to z Robertem Lewandowski konkuruje obecnie Pau Victor ściągnięty z Girony.