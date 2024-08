Kownacki "odgraża się" po transferze. Co za słowa. "Jestem pewien"

102 mecze, 28 goli i 17 asyst - z takim bilansem w Fortunie Dusseldorf Dawid Kownacki ruszał na podbój najwyższej klasy rozgrywkowej w Niemczech. Sezon 2023/24 spędził w Werderze Brema. Powiedzieć, że nie stał się tam gwiazdą, to nic nie powiedzieć. W 22 meczach nie zaliczył ani jednego gola i nie zanotował żadnej asysty. Latem tego roku okazało się, że po raz trzeci w swojej karierze zagra dla Fortuny. Został wypożyczony na cały sezon.

REKLAMA

Zobacz wideo Nowa rzeczywistość Probierza. Garnitury, zegarki, ranking najprzystojniejszych selekcjonerów

Kownacki obiecuje. Czeka na mecz z kibicami u siebie

Swego czasu Kownacki należał do największych nadziei polskiej piłki. W 2018 roku Adam Nawałka zabrał go na mundial, a w spotkaniu z Kolumbią (0:3) dał nawet szansę gry w podstawowym składzie. Od tych wydarzeń minęło już przeszło sześć lat, a Kownacki to w pełni ukształtowany piłkarz.

27-letni gorzowianin spróbuje odbudować się po nieudanych poprzednich rozgrywkach. Choć porzekadło mówi, że nie wchodzi się do tej samej rzeki, to on po raz kolejny grać będzie dla Fortuny Dusseldorf. Właściwie można powiedzieć, że już zagrał. W niedzielę 25 sierpnia rozegrał 74 minuty w wygranym 2:1 spotkaniu z SSV Ulm 1846. Swoimi pierwszymi wrażeniami podzielił się z niemieckimi mediami.

- Spotkanie było dla mnie bardzo emocjonujące, to był prawdziwy rollercoaster. Miałem dwie bardzo dobre okazje i powinienem strzelić przynajmniej jednego gola, wtedy całej drużynie byłoby dużo łatwiej. Mamy jednak trzy punkty i to jest najważniejsze. Potrzebujemy mentalności, którą pokazaliśmy przez cały sezon. Jestem pewien, że moje gole przyjdą, gdy znów będę grał więcej minut. Wkrótce nadejdzie przerwa reprezentacyjna, co znowu mi pomoże, ale najpierw nie mogę się doczekać ponownego spotkania z fanami u siebie - powiedział cytowany przez "Bild". To nawiązanie do zbliżającego się wielkimi krokami meczu z Hannoverem 96. Starcie zaplanowano na 30 sierpnia.

Kownacki został wypożyczony na rok z opcją wykupu wynoszącą około 2,5 miliona euro. - Otrzymałem wiele wiadomości po moim powrocie i bardzo się cieszę, że fani są tak szczęśliwi z mojego powrotu. Mam teraz dużo więcej pewności siebie, a wszystko inne wiąże się z większą liczbą minut w grze - dodał cytowany przez "Bild".

Dawid Kownacki to siedmiokrotny reprezentant Polski. Po raz ostatni w narodowych barwach wystąpił 1 czerwca 2021. Zagrał 56 minut w towarzyskim meczu z Rosją. Spotkanie rozegrano jeszcze za kadencji Paulo Sousy. Ani Czesław Michniewicz, ani Fernando Santos, ani Michał Probierz nie korzystali z jego usług.