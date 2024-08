Nowa gwiazda w składzie Barcelony! Hiszpanie od rana trąbią, co Flick zrobi z Lewandowskim

Barcelona bardzo solidnie rozpoczęła nowy sezon pod wodzą Hansiego Flicka. Na inaugurację ligowych rozgrywek wicemistrzowie Hiszpanii pokonali na wyjeździe Valencię 2:1. Wówczas dwie bramki zdobył Robert Lewandowski, który na listę strzelców wpisał się także w drugiej kolejce w domowym starciu z Athletikiem Bilbao. Polak zdobył zwycięskiego gola, a Barcelona znów wygrała 2:1.

Hiszpanie przewidują skład Barcelony na mecz z Rayo Vallecano. Gwiazdor w końcu doczeka się debiutu?

Teraz kataloński zespół czeka wyjazdowe starcie z Rayo Vallecano. Według "Sportu" w tym meczu od pierwszej minuty powinniśmy zobaczyć... Daniego Olmo! 26-latek kilka dni temu przeniósł się do Barcelony z RB Lipsk za aż 55 milionów euro. Taka kwota to m.in. efekt kapitalnych mistrzostw Europy w jego wykonaniu. Olmo był jednym z kluczowych zawodników reprezentacji Hiszpanii, która sięgnęła po tytuł.

Problemem było to, że do tej pory klub ze względu na problemy finansowe nie mógł zarejestrować Daniego Olmo do gry w La Liga. Nawet pomimo wyprzedaży zawodników i desperackich prób kolejnych cięć w wynagrodzeniach dla innych piłkarzy. Rzeczywistość jest taka, że jeszcze w dzień meczu - wtorek 27 sierpnia - o godz. 11:00 nazwisko nowego gwiazdora Barcelony nie widniało wśród zarejestrowanych zawodników hiszpańskiej ligi. Ten stan rzeczy zmienił się dosłownie kilkadziesiąt minut później. La Liga potwierdziła, że został on oficjalnie zgłoszony do rozgrywek.

Szybko FC Barcelona potwierdziła też, że Olmo znalazł się w kadrze na mecz z Rayo Vallecano. Wszystko wskazuje na to, że zobaczymy go na boisku od pierwszej minuty. Tak przynajmniej uważają dziennikarze "Sportu". Oprócz niego w wyjściowym składzie ma pojawić się również m.in. Robert Lewandowski! Nic dziwnego, skoro 36-latek pod wodzą Flicka, który prowadził go jeszcze w Bayernie Monachium, jak na razie jest w kapitalnej dyspozycji. Na ten moment kapitan reprezentacji Polski jest samodzielnym liderem w klasyfikacji strzelców!

Zdaniem wymienionego źródła Niemiec nie ma zamiaru dokonywać wielu zmian w składzie w porównaniu ostatniego meczu przeciwko Athletikowi Bilbao. Linia obrony oraz pomocy pozostanie bez zmian. Miejsce w podstawowej jedenastce ma ponoć stracić Ferran Torres. W jego miejsce na skrzydle zagra Raphinha, a Dani Olmo będzie kreatorem gry na pozycji nr. "10". Flick ma zatem znaleźć miejsce w składzie dla wszystkich największych gwiazd.

Oto przewidywany skład Barcelony na mecz z Rayo Vallecano według "Sportu"

- Marc-Andre ter Stegen - Alejandro Balde, Inigo Martinez, Pau Cubarsi, Jules Kounde - Marc Bernal, Pedri - Lamine Yamal, Dani Olmo, Raphinha - Robert Lewandowski.

Początek meczu Rayo Vallecano - FC Barcelona o godz. 21:30. Zapraszamy do śledzenia relacji tekstowej z tego spotkania w serwisie Sport.pl oraz w aplikacji mobilnej Sport.pl LIVE.