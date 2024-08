Wielki klub rusza po Mateusza Bogusza. Jest oficjalna oferta!

2024 rok zdecydowanie należy do Mateusza Bogusza. Eksperci spekulowali, że wychowanek Ruchu Chorzów może znaleźć się w kadrze na Euro 2024, jednak Probierz nie umieścił go na swojej liście. Najwyraźniej to jeszcze bardziej zmotywowało 23-latka do pracy, której efekty w ostatnich miesiącach oglądaliśmy na boiskach MLS.

Jest oficjalna oferta za Mateusza Bogusza. Polak o krok od Ligi Mistrzów

Od początku kwietnia zeszłego roku Bogusz jest piłkarzem amerykańskiego Los Angeles FC. Na początku nasz ofensywny pomocnik długo nie mógł zaaklimatyzować się w nowym klubie, jednak obecny rok w jego wykonaniu to już prawdziwy majstersztyk. Były zawodnik Leeds United strzela jak na zawołanie. Dotychczas w 24 meczach MLS zdobył aż 13 bramek, do których dołożył pięć asyst.

Gdyby tego było mało, ostatnio świetnie zaprezentował się również w rozgrywkach Leagues Cup, w których jego drużyna dotarła do finału. Tam co prawda przegrała z Columbus Crew 1:3, jednak Mateusz Bogusz zanotował asystę, a łącznie w siedmiu pucharowych meczach trafiał do siatki trzy razy. Media regularnie rozpisują się o jego wyśmienitej dyspozycji, która w końcu nie mogła umknąć uwadze wielkich klubów z Europy.

Już kilka dni temu informowano, że 23-letnim Polakiem interesuje się Celtic Glasgow. "Szkoci są zdeterminowani pozyskać polskiego pomocnika. Trwają obecnie rozmowy z klubem piłkarza oraz w sprawie ustalenia indywidualnego kontraktu" - przekazywał wówczas portal Meczyki.pl. Teraz według Sky Sports legendarny szkocki klub wysłał do Los Angeles oficjalną ofertę za naszego zawodnika. Nie wiadomo jednak, jakiej kwoty za transfer oczekuje jego pracodawca.

Kontrakt Bogusza z Los Angeles FC jest ważny do 31 grudnia 2026 roku. Wszystko przez to, że sezon w MLS jest rozgrywany w nieco innym kalendarzu niż w Europie. Zgodnie z wcześniejszymi spekulacjami transakcja z udziałem wychowanka Ruchu powinna wynieść w granicach 8-10 milionów euro.

Przypomnijmy, Cetlic to europejska potęga piłkarska i 54-krotny mistrz Szkocji. W tym sezonie drużyna z Wysp zagra w fazie ligowej Ligi Mistrzów. Niewykluczone, że niebawem w europejskich pucharach zobaczymy właśnie Mateusza Bogusza. Z pewnością byłby to dla niego ogromny krok w karierze. Podobnie jak debiut w kadrze, który być może zaliczy podczas wrześniowych spotkań Ligi Narodów.