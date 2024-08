Sensacyjna oferta dla Krychowiaka. Chce go upadły gigant

Grzegorz Krychowiak wciąż pozostaje wolnym zawodnikiem po tym, jak wygasł jego kontrakt z saudyjskim Abha FC. Czy to się wkrótce zmieni? Na początku miesiąca miał się pojawić temat Legii Warszawa, ale wygląda na to, że do takiej transakcji nie dojdzie.

REKLAMA

Zobacz wideo Szeremeta dla Sport.pl: Walczyłam o marzenia

Media: Francuski klub chce Krychowiaka

Francuskie media infomrują za to, że zainteresowany Krychowiakiem jest Girondins Bordeaux. Ten klub przez lata był czołową francuską drużyną. Sześć razy w historii sięgał po mistrzostwo kraju - ostatnio w 2009 roku. W kolejnym sezonie wystąpił w ćwierćfinale Ligi Mistrzów. Od tamtej pory tak spektakularnych sukcesów już nie miał, ale mogliśmy go oglądać chociażby w Lidze Europy. Ostatnie lata to dla "Żyrondystów" prawdziwy koszmar. Po długich zawirowaniach klub właśnie spadł do National 2, czyli na czwarty poziom rozgrywkowy.

Problemy Girondins Bordeaux rozpoczęły się 2021 r. podczas pandemii koronawirusa. Wtedy to z finansowania klubu zrezygnowała firma King Street. Od tamtej pory zaczął osiągać dramatyczne wyniki finansowe i sportowe, a w sezonie 2021/22 zajął ostatnie 20. miejsce w Ligue 1.

Jak pisze L'Equipe francuski zespół szuka doświadczonych zawodników i 34-letni Krychowiak jest na ich liście życzeń. Krychowiakowi zaproponowano ponoć "Kilkuletni kontrakt". Jak czytamy w tekście, zawodnik miał poprosić o chwilę do namysłu. "Pod koniec okna transferowego mogą stanąć przed nim inne możliwości, a on nie chce się spieszyć" - napisano.

Co ciekawe to byłby wielki powrót Krychowiaka do Bordeaux. Były reprezentant Polski Trafił tam w 2007 roku i tam szlifował swoje umiejętności. Stamtąd był też wypożyczany, aż w końcu trafił do Stade Reims, a stamtąd do Sevilli, gdzie miał prawdopodobnie najlepszy czas w karierze. Dobrze radził sobie również w Rosji w drużynach Lokomotivu i Krasnodaru, a po inwazji Rosjan na Ukrainę zdecydował się opuścić ten kraj. W CV ma też PSG, West Bromwich Albion, AEK Ateny i kluby saudyjskie - Al-Shabab i Al-Abhę.