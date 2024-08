Cały świat żegna Erikssona. Te słowa chwytają za serce. "Niezwykle smutny czas"

Sven Goran Eriksson to były selekcjoner reprezentacji Anglii czy trener takich zespołów jak m.in. AS Roma, Fiorentina, Benfica, Leicester City czy Manchester City. Poza angielską drużyną narodową prowadził też: Meksyk, Wybrzeże Kości Słoniowej czy ostatnio w latach 2018-19 Filipiny. Do jego największych sukcesów należał zdobyty w sezonie 1981/82 Puchar UEFA z IFK Goeteborg czy Puchar Zdobywców Pucharów (1998/99 Lazio).

Cały piłkarski świat żegna Svena Gorana Erikssona. "Wyjątkowa postać w tej grze"

Jeden ze współpracowników Bo Gustavsson poinformował, że Eriksson zmarł w poniedziałek w wieku 76 lat. "Po długiej chorobie odszedł nad ranem w swoim domu w pobliżu bliskich" - czytamy w oficjalnym komunikacie prasowym. Sam chciał zostać zapamiętany jako pozytywny facet, który robił wszystko, co mógł, by osiągnąć sukces.

Tuż po śmierci wiele jego byłych klubów, ale nie tylko postanowiło złożyć kondolencje. "Jesteśmy głęboko zasmuceni, że Sven-Goran Eriksson, który zarządzał naszą drużyną w latach 2001-06, zmarł w wieku 76 lat. Nasze myśli są z jego rodziną i przyjaciółmi. Spoczywaj w pokoju, Sven. Będzie nam Cię bardzo brakowało" - poinformowała angielska federacja piłkarska. Taką samą wiadomość opublikowano na proflach Premier League.

"W imieniu europejskiej społeczności piłkarskiej wszyscy pracownicy UEFA są głęboko zasmuceni wiadomością o śmierci Svena Görana Erikssona. Wyjątkowa postać w tej grze. Sven był zwycięzcą Pucharu UEFA jako trener IFK Göteborg w 1982 roku, zanim poprowadził Lazio do Pucharu Zdobywców Pucharów UEFA w 1999 roku" - przekazała UEFA.

"Dziękujemy za wszystko, co dla nas zrobiłeś, szefie" - napisało Lazio.

"Spoczywaj w pokoju, Sven. Zmarł Sven-Goran Eriksson. Miał 76 lat. Bardzo smutne wieści. Cudowny, fascynujący człowiek i bardzo dobry menedżer" - oznajmił dziennikarz Henry Winter.

"AS Roma opłakuje śmierć Svena Gorana Erikssona. Trener prowadził nasz zespół w latach 1984-87, zdobywając z nim Puchar Włoch. Łączymy się w bólu z jego rodziną" - czytamy.

"Spoczywaj w pokoju. W tym niezwykle smutnym czasie myśli wszystkich pracowników klubu są z rodziną i przyjaciółmi Svena" - przekazał Liverpool. Taka sama wiadomość została wrzucona na profile Chelsea, West Hamu oraz Tottenhamu.

"Z głębokim żalem Benfica opłakuje śmierć Svena-Gorana Erikssona, który miał 76 lat. Spoczywaj w pokoju, szefie" - napisała Benfica.

"Inter Mediolan składa kondolencje z powodu śmierci Svena-Gorana Erikssona. Jednoczymy się z jego rodziną oraz całym piłkarskim światem w tej chwili żałoby" - oznajmił Inter Mediolan.

"Chcielibyśmy złożyć szczere kondolencje rodzinie i przyjaciołom Svena-Gorana Erikssona, który zmarł dzisiaj w wieku 76 lat. Spoczywaj w pokoju, Sven" - skwitował Manchester City. Podobnie rozpisał się również Everton oraz Brighton.

"Zapamiętamy Svena-Görana Erikssona jako jednego z największych liderów piłkarskich w Szwecji. Daj mu wieczne odpoczywanie" - przekazano na profilu Malmoe FF.

Utytułowanego trenera pożegnali też popularni dziennikarze Fabrizio Romano i Nicolo Schira. "Koszmarna wiadomość. Przynajmniej udało mu się spełnić marzenie o karierze menedżera Liverpoolu" - oznajmił Romano.