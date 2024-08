Drużyna Czesława Michniewicza AS FAR Rabat był w trudnej sytuacji przed rewanżem pierwszej rundy eliminacji afrykańskiej Ligi Mistrzów, gdyż przegrał w pierwszym meczu z nigeryjskim Remo Stars 1:2. Aby bezpośrednio awansować dalej ekipa z Rabatu musiała odrobić straty w rewanżowym meczu przed własną publicznością.

Drużyna Czesława Michniewicza odwróciła losy dwumeczu i awansowała do kolejnej rundy el. afrykańskiej Ligi Mistrzów

Rewanż odbył się w niedzielę 25 sierpnia o godzinie 22:00. W pierwszej połowie spotkanie nie padła żadna bramka, za to po przerwie kibice obejrzeli dwa gole. W 53. minucie strzelanie rozpoczął Joel Beya z AS FAR Rabat. W dalszej części gry gospodarze dyktowali tempo gry. Goście cierpliwie czekali na swoje okazje, ale defensywa FAR Rabaru potrafiła wyrosnąć przed własnym polem karnym jak gigantyczna ściana nie do przejścia.

W 79. minucie FAR Rabat otrzymał rzut karny, do którego podszedł Amine Zouhzouh. 24-latek spokojnym strzałem wbił ją do bramki i wyprowadził marokańską drużynę na prowadzenie. Remo Stars do końca meczu próbowali doprowadzić do wyrównania w dwumeczu, ale sztuka ta im się nie udała i musieli zejść z boiska pokonani 0:2. Ostatecznie, AS FAR Rabat wygrał w dwumeczu łącznie 3:2 i awansował do kolejnej rundy.

W drugiej rundzie eliminacji afrykańskiej Ligi Mistrzów zespół Czesława Michniewicza zmierzy się z sudańskim Al-Merrikh SC. Pierwsze spotkanie pomiędzy obiema drużynami odbędzie się 14 września, a rewanż tydzień później.

13 lipca bieżącego roku Czesław Michniewicz został trenerem drużyny AS FAR Rabat. Dla byłego selekcjonera reprezentacji Polski to druga z rzędu zagraniczna praca. Od czerwca do października zeszłego roku Michniewicz pracował w saudyjskim klubie Abha FC, z którego został zwolniony po serii niezadowalających wyników