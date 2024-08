Polski piłkarz dał absolutne show! Wysłał mocny sygnał Probierzowi

Latem 2022 roku Karol Struski przeniósł się z Jagiellonii Białystok do Arisu Limassol. W tym samym sezonie zdobył ze swoim klubem mistrzostwo kraju. W zeszłym awansował z nim do fazy grupowej Ligi Europy. Był w tak dobrej dyspozycji, że Michał Probierz powołał go na listopadowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Struski zaliczył debiut w meczu z Łotwą. Wszedł z ławki w 61. minucie.

REKLAMA

Zobacz wideo Kiedrowski: Pokolenie Z nie interesuje się sportem. Dla nich jest marginesem

Więcej w kadrze się nie pojawił, mimo że rozegrał w zeszłym sezonie w barwach swojego klubu 35 meczów. Strzelił dwa gole i zanotował dwie asysty. I już w pierwszym meczu nowego sezonu osiągnął połowę swojego dorobku z poprzednich rozgrywek! Jego Aris grał na wyjeździe z Karmiotissą i Polak został bohaterem swojego zespołu.

Najpierw w 20. minucie Struski dostał znakomite podanie w pole karne, po czym opanował piłkę i skierował ją do siatki. Początkowo wydawało się, że radość była przedwczesna, bo gol nie został uznany z powodu spalonego. Jednak w tej sytuacji zainterweniował VAR i ostatecznie bramka została zaliczona. Struski wyprowadził swój zespół na prowadzenie.

Taki wynik utrzymał się do końca pierwszej połowy. W 62. minucie bramkę na 2:0 zdobył Aleksandr Kokorin. W 80. minucie natomiast ponownie dał o sobie znać Struski, który zaliczył asystę przy golu Zakarii Sawo. Gospodarzy stać było tylko na honorowego gola w doliczonym czasie gry. Bramkę zdobył Boris Cmiljanic.

Kolejny Polak w Serie A? Struski marzy o wyjeździe

Struski bardzo liczy na to, że jego dobre występy pozwolą mu na transfer do mocniejszej ligi. Jak sam twierdzi, chciałby spróbować szczęścia we Włoszech. - Bardzo bym chciał trafić do Serie A. Jestem zawodnikiem ułożonym taktycznie, a wiadomo, że Włosi przywiązują dużą wagę do taktyki. Włochy o też fajny kraj do życia, włoski klimat bardzo mi pasuje. To by było moje marzenie - mówił w programie "International Level" w serwisie meczyki.pl.

Warto dodać, że piłkarzem Arsiu jest również Miłosz Matysik. On jednak nie znalazł się w kadrze meczowej na to spotkanie.