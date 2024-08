Hiszpanie oszaleli na punkcie Ewy Pajor! Co za słowa. "Olśniewała"

Ewa Pajor latem tego roku przeszła z Wolfsburga do Barcelony. Polska piłkarka już zachwyca w nowych barwach. 10 sierpnia trafiła do siatki w wygranym 5:1 meczu towarzyskim z Hoffenheim. Jeszcze lepiej sprawiła się w piątek, kiedy w spotkaniu o Puchar Gampera z Milanem trafiła do siatki i została wybrana najlepszą zawodniczką meczu.

Pajor zachwyciła w Hiszpanii

O polskiej napastniczce rozpisują się już hiszpańskie media. "Polska piłkarka FC Barcelony, autorka świetnej główki, została wybrana najlepszym zawodnikiem Barca — Milan (2-0). Spotkanie to było rozgrywane w ramach czwartej edycji o Puchar Gampera. Pierwszy gol turnieju zrodził się po znakomitym dośrodkowaniu wprost głowę byłej piłkarki Wolfsburga. 27-letnia Pajor wspaniale wyróżniła się inteligentnym ruchem, którym zyskała przestrzeń i była w stanie nienagannie skończyć akcję głową" - pisze kataloński "Sport" (cytat za przegladsportowy.onet.pl).

"Oprócz bramki, wszystkie jej ruchy na boisku były niezwykle cenne dla całej drużyny. Jej doświadczenie i kunszt przydadzą się Barcelonie, która do tej pory stawiała raczej na ofensywne zawodniczki, które pochodziły z akademii. Profil Pajor, jako klasyczna 9, dodaje nowe atuty do drużyny przyzwyczajonej do posiadania bardziej wszechstronnych graczy, ale gorzej wykańczających akcje" - dodano.

"Pajor olśniewała podczas meczu o Puchar Gampera przy rekordowej publiczności. To wieloletnia gwiazda, która powraca na swój najlepszy poziom i która już teraz robi wrażenie na kibicach" - dodano w "Mudno Deportivo" (cytat za sport.wprost.pl).

Transfer Pajor do FC Barcelony był hitem letniego okienka. Polka to dwukrotna królowa strzelczyń Bundesligi (2018/19 i 2023/24), która pięciokrotnie zdobywała mistrzostwo Niemiec, ale też cztery razy przegrywała finał Ligi Mistrzyń. Zresztą w sezonie 2022/23 poległa w takowym właśnie w starciu z Barceloną (2:3), mimo że trafiła wówczas do siatki.

Przed kobiecą Barceloną jeszcze dwa mecze sparingowe, oba w USA. W środę 28 sierpnia zagrają z Bay FC, a w sobotę 31 sierpnia z Dallas Trinity. Ligowe zmagania rozpoczną 8 września (niedziela) o 18:00, gdy na wyjeździe zmierzą się z Deportivo La Coruna.