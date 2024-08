Co za wyczyn Lewandowskiego! Przeszedł do historii. Aż trudno uwierzyć

3 - tyle goli na koncie po dwóch kolejkach La Liga ma Robert Lewandowski. W inauguracyjnym spotkaniu pod wodzą Hansiego Flicka przeciwko Valencii polski napastnik najpierw doprowadził do wyrównania, a następnie wykorzystał rzut karny. Niektórzy eksperci krytykowali go za ogólny wkład w grę swojej drużyny, jednak w liczbach Lewandowski nie zawiódł.

Jubileuszowy mecz Lewandowskiego. Przeszedł do historii

W sobotni wieczór 24 sierpnia wicemistrzowie Hiszpanii w drugiej kolejce zagrali u siebie z Athletikiem Bilbao. Gospodarze wyszli na prowadzenie po golu Lamie'a Yamala, jednak pod koniec pierwszej połowy ekipa Ernesto Valverde trafiła na 1:1. W drugiej części gry Lewandowski robił, co mógł, aby znów wpisać się na listę strzelców. I w końcu się udało! Po jednej z akcji bramkarz gości odbił futbolówkę przed siebie, do której dopadł Polak. Jego płaski, silny strzał z lewej nogi wylądował w siatce, dzięki czemu Barcelona wygrała 2:1.

Okazuje się, że wspomniana data już na zawsze będzie niezwykle istotna dla Polaka. A to dlatego, że tego dnia rozegrał... tysięczne spotkanie w karierze! Tę kosmiczną statystykę na portalu X podał Wojciech Frączek z redakcji TVP Sport. "W najbliższą sobotę Robert Lewandowski rozegra (jeśli zagra) oficjalny mecz nr 1000 w swojej karierze, licząc także 4 mecze w reprezentacjach U-19 i U-21." - napisał dziennikarz. I tak też się stało!

Biorąc pod uwagę kilkanaście lat wspaniałej kariery naszego piłkarza, łącznie strzelił on do tej pory aż 687 bramek w różnych klubach. 62 z nich zdobywał w barwach FC Barcelony, w której niedawno rozpoczął trzeci sezon. Dokonał tego w 97 starciach. Wszystko to sprawia, że Lewandowski sam zrobił sobie wspaniały prezent na 36. urodziny, które obchodził w środę 21 sierpnia.

Gdyby tego było mało, dzięki trafieniu w meczu z Athletikiem kapitan kadry Probierza utrzymał pozycję króla strzelców La Liga. Na ten moment jest samodzielnym liderem w tej klasyfikacji. W kolejnej serii gier zespół Flicka czeka wyjazdowe starcie z Rayo Vallecano.