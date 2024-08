W 2030 roku mistrzostwa świata w piłce nożnej odbędą się głównie w Hiszpanii, Portugalii i Maroku, ale pierwsze trzy mecze zostaną rozegrane w Urugwaju, Argentynie i Paragwaju w ramach uczczenia 100-lecia pierwszego mundialu, którego gospodarzem był Urugwaj. Szczególne zadowolone z bycia gospodarzem tej imprezy jest Maroko, które dość długo zabiegało o organizację. Do tego oczywiście potrzebuje odpowiednich stadionów. Grupa architektoniczna Populous właśnie pokazała projekt jednego z nich. Kibice mogą przecierać oczy ze zdumienia, bo wygląda kosmicznie.

Stadion nie z tej ziemi. Zaskoczyli projektem. Cudo

Obiekt ma nazywać się Grand Stade Hassan II. Jak podaje brytyjski "The Sun", ma on stanąć w mieście El Mansouria nieopodal stolicy kraju Rabatu i będzie miał powierzchnię 247 tysięcy metrów kwadratowych. Według wstępnego stadion ma pomieścić aż 115 tysięcy widzów. Każda z dwóch głównych trybun pomieści około 30 tysięcy osób. Prace nad obiektem już się rozpoczęły, a do użytku ma być oddany już w 2028 roku. Jeśli ów ambitny projekt uda się zrealizować, to Maroko będzie mogło się pochwalić drugim co do wielkości stadionem na świecie (pierwszym piłkarskim na świecie). Większy pozostałby tylko Bristol Motor Speedway w amerykańskim stanie Tennessee (153 tysięcy miejsc) - choć ten w głównej mierze wykorzystywany jest do wyścigów samochodowych NASCAR.

Projekt stadionu został zainspirowany marokańską kulturą, w szczególności tradycyjnymi zgromadzeniami społecznymi zwanymi "moussem", namiotem, krajobrazem oraz ogrodem Maroka. Główną atrakcją ma być dach w kształcie namiotu rozciągający się nad całym obiektem oraz zielone ogrody. "Po obejrzeniu wizualizacji można wywnioskować, że konstrukcja Grande Stade Hassan II będzie wykonana z gigantycznych blach aluminiowych, które wydaje się, że będą przezroczyste, aby wprowadzić naturalne światło. Ponadto, dach przypominający namiot przykrywać będzie "oazę zieleni" - czytamy na stronie internetowej "The Sun". To jednak nie koniec, bo kibiców czeka wielka niespodzianka. Pod zakrytym dachem do ich dyspozycji będzie boisko do koszykówki oraz piłki nożnej.

Projektanci stadionu - Oualalou + Choi i Populous - oczywiście nie zapomnieli o najbardziej wymagających gościach. W związku z tym na obiekcie będzie pięć poziomów premium, w tym miejsce dla "gości bogatych", "sławnych", oraz "loża królewska dla specjalnych gości". Szacuje się, że budowa stadionu pochłonie 400 milionów funtów.