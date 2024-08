Polska firma ogłosiła całemu światu. Złączyła się z gigantem! "120 lat historii"

W zeszłym sezonie Inter Mediolan kompletnie zdominował rozgrywki ligowe. Już kilka tygodni przed ostatnią kolejką drużyna Simone Inzaghiego wypracowała sobie olbrzymią przewagę nad resztą stawki, dzięki czemu mógł przedwcześnie świętować krajowe dwudzieste mistrzostwo. Ostatecznie Inter zdobył aż 94 punkty.

Wielki prestiż dla polskiej firmy. Kontrakt z Interem podpisany

Po wielkim sukcesie Inter ruszył na zakupy na rynku transferowym. Do klubu trafił m.in. Piotr Zieliński, za którego jednak nie zapłacono ani złotówki. Polak na zasadzie wolnego transferu przeniósł się do Mediolanu, odchodząc z SSC Napoli. Okazuje się, że Zieliński nie będzie jedynym polskim wątkiem we włoskim klubie.

A to dlatego, że kontrakt na najbliższe dwa sezony z Interem Mediolan podpisała polska, a konkretnie bytowska firma Drutex. To lider na europejskim rynku stolarki otworowej w produkcji okien, drzwi i systemów zaciemniających. Teraz przedsiębiorstwo stanie się oficjalnym partnerem mistrzów Włoch. To wielki prestiż.

- Cieszymy się, że Drutex, globalna marka o znaczącej obecności na rynku włoskim, dołączyła do naszej rodziny partnerów. Ta współpraca łączy nowatorską innowacyjność Drutex z doskonałością Klubu Nerazzurri zarówno na boisku, jak i poza nim, opierając się na tych samych fundamentach: niezawodności, dążeniu do najlepszej wydajności i inwestowaniu w absolutną jakość. Te wartości doskonale pasują zarówno do filozofii Drutex, jak i naszego Klubu, co stanowi doskonały punkt wyjścia do sukcesu tej współpracy - mówili przedstawiciele Interu.

- Tytuł Oficjalnego Partnera Interu, obecnego Mistrza Włoch, Klubu z prawie 120-letnią historią, znanego nie tylko w Europie, ale i na całym świecie, pokazuje, jak ważny jest dla nas rynek włoski, ale także jak silny jest Drutex. Jesteśmy jedyną firmą w branży, która od lat inwestuje w markę na taką skalę i nie traktujemy tego jako projektu jednostkowego. To jeszcze nie koniec naszych działań - komentuje prezes Drutexu Leszek Gierszewski, zapowiadając kolejne ruchy na rynku sportowym.

Inter Mediolan rozpoczął już nowy sezon Serie A. W pierwszej kolejce zremisował na wyjeździe z Genoą 2:2. W drugiej serii gier zmierzy się u siebie z Lecce.