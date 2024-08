Przełom ws. 21-letniego Polaka. Włosi ogłaszają wszem wobec

Szymon Włodarczyk opuszczał Ekstraklasę latem ubiegłego roku po dobrym sezonie 2022/23 w barwach Górnika Zabrze (9 goli w 30 meczach). Austriacki Sturm Graz zapłacił za niego przeszło dwa miliony euro w nadziei, że ten podąży podobną ścieżką co swego czasu Rasmus Hojlund. Duńczyka grającego obecnie w Manchestrze United w 2022 roku za 20 milionów euro kupiła włoska Atalanta, właśnie ze Sturmu.

Włodarczyk pomógł zdobyć mistrzostwo, ale nie aż tak jak by chciał

Wygląda na to, że Polak faktycznie też trafi do Włoch, ale na pewno nie w takich okolicznościach, w jakich by sobie tego życzył. Młody napastnik miał prawdziwe wejście smoka do austriackiego zespołu. W lidze strzelił cztery gole w pierwszych pięciu starciach ligowych. Do tego jeszcze hattrick w Pucharze Austrii. Jednak to okazało się jedynie przebłyskiem. Włodarczyk grał coraz słabiej z meczu na mecz i dostawał coraz mniej minut na boisku. Pod koniec sezonu niemal przestał się na nim pojawiać i choć Sturm zdobył mistrzostwo Austrii, to Polak dorzucił do tego mniejszą cegiełkę, niż z pewnością oczekiwał.

Serie B czeka na Polaka? Ma pomóc w powrocie do Serie A

W Grazie nie ma dla niego przyszłości. W tym sezonie zagrał jedynie 40 minut z trzecioligowym Kremser SC w Pucharze Austrii. Natomiast w Bundeslidze nie siedział ani razu nawet na ławce, nie mówiąc o grze. Czy z tej sytuacji jest jakiekolwiek wyjście? Okazuje się, że jak najbardziej. Do wspomnianych Włoch. Zdaniem dziennikarza Gianluki di Marzio, Polakiem mocno interesuje się Salernitana. To klub, który w zeszłym sezonie spadł z Serie A do Serie B.

Negocjacje w sprawie pozyskania wychowanka Legii Warszawa mają być dość mocno zaawansowane. Jeżeli zakończą się powodzeniem. Włodarczyk zasili klub z Salerno, by pomóc mu w walce o powrót do Serie A. Może tam też spotkać innego Polaka, Mateusza Łęgowskiego. Celowo używamy jednak słowa "może", ponieważ były pomocnik Pogoni Szczecin ma być na wylocie z włoskiego klubu i nie wiadomo, jakie będą jego dalsze losy.