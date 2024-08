Świderski ujawnił prawdę o MLS. "Różne światy"

Karolowi Świderskiemu bardzo zależało na grze w TOP5 lig Europy. W pierwszej połowie 2024 roku reprezentant Polski miał okazję występować we włoskiej Serie A w barwach Hellasu Werona. Wywalczył z nim utrzymanie we włoskiej elicie, strzelając 2 gole w 15 spotkaniach.

REKLAMA

Zobacz wideo Wesley Sneijder wybrał! Lewandowski czy van Nistelrooy?

"Dwa różne światy". Karol Świderski zaskoczył porównaniem Charlotte FC i Hellasu Werona

Po Euro 2024 roku Hellas jednak nie miał pieniędzy, by wykupić Polaka i ten wrócił do Charlotte. Świderski zdążył już nawet strzelić gola w meczu MLS z Austin FC (2:2) i wiele wskazuje na to, że przynajmniej do końca 2024 roku pozostanie w USA. Tak przynajmniej deklarował jego agent Mariusz Piekarski.

Co na to sam "Świder"? - Kiedyś trochę wywiadów dawałem i wydawało mi się, że Charlotte nie będzie chciało mnie zatrzymać, ale jest inaczej i jestem tutaj szczęśliwy - mówił reprezentant Polski w rozmowie z "Kanałem Sportowym". - Drużyna się troszeczkę zmieniła, w tym okienku doszło dwóch - trzech nowych zawodników. Mamy także super trenera, więc cieszę się, że jestem tutaj.

Jak się okazuje, europejski sen Świderskiego nie okazał się idealny, choć jego powrót do Europy w przyszłości jest niewykluczony. - Nie ukrywałem, że moim celem była Europa i nie mówię, że nie chciałbym grać w Europie, ale też cieszę się, że tutaj jestem, bo warunki mamy super. Baza treningowa i wszystko dookoła jest na najwyższym poziomie i porównując to do tego, co miałem we Włoszech, to są dwa różne światy pod względem organizacji i warunków do pracy - stwierdził 27-latek.

W nocy z soboty na niedzielę MLS wznowi rozgrywki po przerwie na letni League Cup z udziałem klubów z tej ligi oraz ligi meksykańskiej. O godzinie 1:30 czasu polskiego Charlotte FC zmierzy się u siebie z New York Red Bulls.