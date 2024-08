Bhutan i Sri Lanka w opcjach! Trener Rosji załamuje ręce. I bardzo dobrze

Rosja wciąż nie może znaleźć wartościowego rywala w trakcie zawieszenia przez UEFA. We wrześniu Rosjan czekają kolejne spotkania z egzotycznymi rywalami, co nie podoba się już tamtejszemu selekcjonerowi. - Chcielibyśmy grać z najlepszymi, ale w tej chwili to nierealne - powiedział Walerij Karpin.

