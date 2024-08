UEFA wyróżniła Żewłakowa. Boniek natychmiast zareagował

Wszystko wskazuje na to, że w najbliższej edycji Ligi Konferencji Europy będziemy oglądać dwie polskie drużyny. Pierwszą z nich powinna zostać Legia Warszawa, która w czwartek wygrała u siebie z Dritą 2:0 w pierwszym meczu czwartej rundy kwalifikacji. Zaliczka przed rewanżem jest solidna. Za to w eliminacjach Ligi Europy tego samego dnia poległa Jagiellonia. Mistrzowie Polski przegrali u siebie aż 1:4 z Ajaksem Amsterdam. Mimo to nawet w przypadku odpadnięcia mają zagwarantowany udział w LKE.

Żewłakow wyróżniony przez UEFA. Oto reakcja Zbigniewa Bońka

Okazuje się, że w tej edycji najmniej prestiżowego ze wszystkich europejskich pucharów będą jeszcze inne polskie wątki. Jednym z nich jest sam fakt, że finał rozgrywek odbędzie się we Wrocławiu 28 maja 2025 roku. Z tego powodu UEFA szukała ambasadorów z tego kraju, którzy mogliby zajmować się promocją wydarzenia.

Jak ustaliły Meczyki.pl, wybór padł na Michała Żewłakowa! To 102-krotny reprezentant Polski, który występował na pozycji środkowego obrońcy. W Europie jest znany przede wszystkim z występów dla Anderlechtu Bruksela i Olympiakosu Pireus, z którymi wywalczył dwa mistrzostwa Belgii, trzy krajowe mistrzostwa i dwa Puchary Grecji oraz Superpuchar. Obecnie 48-latek jest cenionym ekspertem i komentatorem stacji Canal+ Sport. Najczęściej możemy zobaczyć go przy okazji meczów ekstraklasy.

Decyzję UEFA o wyborze Żewłakowa na ambasadora Ligi Konferencji w mediach społecznościowych skomentował Zbigniew Boniek. Co prawda były prezes PZPN nie użył słów, jednak jego reakcja jest jasna. 68-latek udostępnił informację oraz skwitował ją dwoma emotikonami klaszczących dłoni. Kto wie, może sam miał wpływ na taką decyzję UEFA. W końcu jest wiceprezesem całej organizacji.

Jakie obowiązki musi wykonywać ambasador LKE? Jednym z nich jest wniesienie pucharu na murawę przed przyszłorocznym finałem rozgrywek. Już w przyszłym tygodniu Michał Żewłakow wybierze się do Monako, gdzie weźmie udział w losowaniu fazy ligowej.