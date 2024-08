Nie uwierzysz, co zrobił Lewandowski. Trener sam był w ciężkim szoku

FC Barcelona jest już po pierwszym ligowym meczu nowego sezonu. Drużynę pierwszy raz w oficjalnym spotkaniu poprowadził Hansi Flick. Na start jego zespół zagrał na wyjeździe z Valencią. Pod koniec pierwszej połowy to gospodarze wyszli na prowadzenie, jednak kilka minut później do wyrównania doprowadził Robert Lewandowski, który wykorzystał świetne dogranie Yamala. Po przerwie Polak trafił do siatki z rzutu karnego, dzięki czemu Barcelona zgarnęła trzy punkty.

Lewandowski dał popis. Siłownia nie jest mu obca

Choć kapitan reprezentacji Polski uratował drużynę przed porażką, eksperci zarzucali mu znikomy wkład w grę wicemistrzów Hiszpanii. "Poza golami wciąż nie wnosi do drużyny praktycznie nic. Przez cały mecz Lewandowski był senny, ospały, gdy miał piłkę, niezdarny fizycznie, pozbawiony jakiejkolwiek zręczności w technicznym kontakcie. Tak naprawdę nie miał żadnego istotnego zastosowania dla drużyny w aspektach poza tymi dwoma golami. Każdy z nich strzeliłby 99 proc. piłkarzy" - pisał ostro jeden z nich. Mimo to jak na razie w liczbach 36-latek ma się czym chwalić.

Teraz Flick przygotowuje zespół do spotkania w drugiej kolejce, w której rywalem Barcelony będzie Athletic Bilbao. Dzień przed meczem odbył się trening, na którym nie mogło zabraknąć Lewandowskiego. Podczas ćwiczeń miał miejsce dosyć zabawny incydent z udziałem Polaka. Wszystko wskazuje na to, że jeden z asystentów trenera miał wcielić się w obrońcę, z którym 36-latek miał stoczyć fikcyjny pojedynek fizyczny. Według innej teorii panowie po prostu stwierdzili, że energicznie stukną się barkami.

Pomijając szczegóły, w pewnym momencie Robert Lewandowski wyskoczył wysoko w górę, po czym huknął asystenta Flicka barkiem. Siła rażenia była przepotężna! Członek sztabu Barcelony od razu padł na murawę. Szybko wstał, po czym z uśmiechem na twarzy udawał, że pokazuje napastnikowi kartkę. Jak widać, polski zawodnik najpewniej nie omija siłowni. Jego siła fizyczna pomimo podeszłego jak na piłkarza wieku jest naprawdę imponująca.

Ostatnio nawet w mediach społecznościowych katalońskiego klubu pojawiły się zdjęcia umięśnionych nóg Lewandowskiego. "Praktyka czyni mistrza", "Ciężka praca", "Starzeje się niczym dobre wino" - zachwycali się kibice. Pierwszy gwizdek domowego meczu Barcelony z Athletikiem Bilbao wybrzmi w sobotę o godz. 19:00.