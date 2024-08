Tak Manuel Arboleda pożegnał Franciszka Smudę. Wzruszenie odbiera mowę

Franciszek Smuda zapracował na miano legendy polskiej piłki. W trakcie kariery szkoleniowej był m.in. trenerem Widzewa Łódź, Wisły Kraków i Legii Warszawa. Na szczycie znalazł się w 2009 roku, gdy objął reprezentację Polski, którą miał przygotować na Euro 2012.

Wzruszające pożegnanie Manuela Arboledy. Napisał to wprost

PZPN spełnił wtedy żądania kibiców reprezentacji Polski. Smuda tuż przed zatrudnieniem w kadrze miał świetny czas w Lechu Poznań, który prowadził w latach 2006-09. Za jego kadencji Lech zajął 3. miejsce w ekstraklasie i zdobył Puchar Polski. Najlepiej zapamiętano jednak tę drużynę z gry w europejskich pucharach. W Pucharze UEFA sezonu 2008/09 Lech wyszedł z grupy.

Jedną z gwiazd tamtej drużyny był Manuel Arboleda, którego Smuda trenował już wcześniej w Zagłębiu Lubin. Kolumbijczyk nigdy nie krył, że do byłego selekcjonera ma ogromny szacunek. Do historii ekstraklasy przeszło zdjęcie byłego obrońcy z koszulką, na której jest napisane "Dziękuję Jezus, Polska, Lech Poznań, F. Smuda, Cz. Michniewicz".

Teraz Manuel Arboleda pożegnał szkoleniowca w mediach społecznościowych.

"Spotkaliśmy się 6 grudnia 2004 roku i od razu wiedziałem, że będziemy świetnymi przyjaciółmi... razem byliśmy prawie niepokonani... zawsze wydobywałeś ze mnie to, co najlepsze, nie tylko jako zawodnika, ale także jako osobę, ale niestety nie mogłem dotrzeć do twojego ostatniego meczu, ale jestem spokojny, ponieważ kiedy jeszcze żyłeś, okazywałem ci całą moją miłość i szacunek... do zobaczenia na zawsze, mój drogi staruszku, spoczywaj w pokoju przyjacielu" - czytamy we wpisie Arboledy na Instagramie.

Franciszek Smuda w ostatnich latach życia walczył z nowotworem krwi. W lipcu były selekcjoner przeszedł przeszczep szpiku kostnego. Choć początkowo wydawało się, że wszystko będzie w porządku, to stan zdrowia Franciszka Smudy szybko się pogorszył. Były trener zmarł 18 sierpnia.