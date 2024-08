Raz, dwa, trzy, cztery! Polski napastnik zachwyca w europejskich pucharach

Mariusz Stępiński barwy klubu z Nikozji reprezentuje od stycznia bieżącego roku. Przeniósł się tam z innego cypryjskiego klubu Arisu Limassol, w którego barwach w sezonie 2022/23 zdobył mistrzostwo Cypru. Grał zresztą później w eliminacjach Ligi Mistrzów przeciwko Rakowowi Częstochowa w przegranym przez Aris dwumeczu (1:2, 0:1).

Stępiński znalazł swoje miejsce na piłkarskiej mapie?

Zimą przeniósł się do Omonii, by grać nieco regularniej, jako że w Arisie wchodził głównie z ławki. Cel osiągnął, a do tego momentu dla zespołu z Nikozji rozegrał 21 meczów, w których osiem razy trafiał do siatki. Przyczynił się tym samym do trzeciego miejsca, jakie Omonia zajęła na koniec minionego sezonu ligi cypryjskiej. Zapewniła sobie tym samym grę w eliminacjach do Ligi Konferencji.

W nich najpierw wyeliminowali gruzińskie Torpedo Kutaisi (3:1, 2:1), a potem węgierskie MOL Vidi (1:0 i 2:0). W obu dwumeczach po jednym golu strzelał Stępiński. Piłkarze z Cypru znaleźli się tym samym o krok od fazy grupowej, ale by go wykonać, musieli pokonać wicemistrza Azerbejdżanu Zirę Baku, czyli sprawczynię niemałej sensacji w trzeciej rundzie eliminacji LK. Azerowie wyrzucili bowiem chorwacki Osijek (3:3 w dwumeczu i 2:1 w rzutach karnych).

Omonia demoluje, a Stępiński bryluje

Na papierze dwumecz z Omonią wydawał się bardziej wyrównany. Przy czym papier przyjmie wszystko, a rzeczywistość już taka łaskawa nie jest. Cypryjczycy zniszczyli ich już w pierwszym meczu, wygrywając w stylu Igi Świątek, czyli 6:0. Mariusz Stępiński mocno przyczynił się do tej demolki, bo do siatki trafił dwa razy.

Najpierw w doliczonym czasie gry pierwszej połowy, gdy wykorzystał precyzyjne wgranie piłki w pole karne od kolegi (gol na 3:0). Później w minucie 54. Polak podwyższył na 4:0, praktycznie pozbawiając już rywali wszelkich złudzeń. Rewanż w czwartek 29 sierpnia w Baku, ale jasne jest, że po porażce 0:6 w pierwszym meczu, szanse Ziry na odrobienie strat są iluzoryczne.