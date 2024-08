A jednak! Sensacyjne wieści ws. przyszłości Modera. "Kontrakt na stole"

Moder wrócił w listopadzie do gry po ponad półtorarocznej przerwie spowodowanej kontuzją. Od tamtej pory trener Roberto De Zerbi zaczął coraz częściej na niego stawiać, co zaowocowało również powrotem do reprezentacji Polski i wyjazdem na Euro 2024. Po zakończeniu rozgrywek szkoleniowiec odszedł jednak do Olympique Marsylia, a jego miejsce zajął Fabian Huerzeler.

Nowe wieści ws. Jakuba Modera. "Sam piłkarz się nie spodziewał"

Dziennik "The Athletic" poinformował, że nowy szkoleniowiec nie widzi Polaka w swoich planach i ten może szukać sobie nowego klubu. Dodatkowo Sport.pl dowiedziało się, że zmaga się z urazem, co potwierdził sam Michał Probierz. Brighton pokonało w sobotę Everton aż 3:0, ale Modera zabrakło nawet w kadrze meczowej.

Portal Meczyki.pl zdradził w czwartek, że powodem była właśnie wspomniana kontuzja, która doskwierała mu jeszcze podczas mistrzostw Europy. Rzekomo spowodowała ona, że selekcjoner reprezentacji Polski nie mógł wykorzystać go w takim wymiarze czasowym, w jakim by chciał. "Przez niemal cały turniej pomocnikowi dokuczał ból w prawym udzie. W każdym ze spotkań grupowych występował z zabandażowaną nogą. Po ostatnim meczu z Francją jasne stało się, że będzie czekała go przerwa, ale chyba sam piłkarz nie spodziewał się, że aż tak długa" - czytamy.

Uraz spowodował, że piłkarz nie pojechał z zespołem na obóz przygotowawczy, a w zamian został wysłany na zgrupowanie z zawodnikami, którzy wracają do zdrowia po kontuzjach. Opuścił też 1. kolejkę Premier League. Jak przekazał portal, do treningów wrócił w środę i wszystko wskazuje na to, że wyjaśniła się też jego przyszłość.

"Polak ma przygotowany nowy kontrakt na stole" - czytamy. Obecny wygasa za rok, dlatego władze klubu być może chcą uniknąć sytuacji, w której mógłby odejść za darmo. Trudno powiedzieć, czy pomocnik zdecyduje się pozostać w Brighton, zwłaszcza że konkurencja w środku pola jest bardzo duża. Niedawno wszystko wskazywało na to, że zostanie piłkarzem Leicester. W ostatniej chwili Chelsea postanowiła wykupić Kiernana Dewsbury'ego-Halla. I to zaprzepaściło transfer 25-latka.

Istotny w kontekście przyszłości Modera będzie najbliższy mecz z Manchesterem United, który odbędzie się w sobotę 24 sierpnia. Okaże się wówczas, czy zostanie wreszcie włączony do kadry. W obecnej sytuacji trudno spodziewać się, że zostanie powołany na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Michał Probierz ma rzekomo wysłać powołania 28 lub 29 sierpnia.