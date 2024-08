Reprezentant Polski na ustach całych Włoch. "Odrodzony"

Mateusz Wieteska został wykupiony dwa lata temu przez Clermont z Legii Warszawa za nieco ponad milion euro. Po świetnym sezonie, podczas którego rozegrał aż 35 meczów w Ligue 1, Cagliari wyłożyło za niego pięć mln euro. Na początku grał regularnie, ale później zaczął popełniać coraz więcej błędów i musiał pogodzić się z rolą rezerwowego. Podsumowując, zaliczył 959 minut w Serie A, co było dość przeciętnym wynikiem.

Mateusz Wieteska na ustach całych Włoch. "Odrodzony"

Tuż po zakończeniu sezonu doszło do zmiany na ławce trenerskiej, a nowym szkoleniowcem został Davide Nicola. Reprezentant Polski mógł zatem wierzyć, że uda mu się przekonać do siebie nowego trenera, zwłaszcza że dziennikarze zaczęli spekulować o jego odejściu. I najwyraźniej tak też się stało, gdyż rozpoczął sezon w podstawowym składzie. Najpierw rozegrał 90 minut w pucharowym starciu z Carrarese (3:1), a w niedziele wystąpił w ligowym spotkaniu z AS Romą (0:0).

27-latek spisał się kapitalnie, a tamtejsze media nie mogły się go nachwalić. "Był jak skała. Dobrze ustawiał linię obrony i zarządzał nią. Miał kluczową interwencję przy ataku Romy i sześć przechwytów, co zrobiło różnicę" - przekazał dziennik "La Gazetta dello Sport", który wystawił mu notę 6,5. Tak samo widziało jego występ włoskie Sky Sports, jaki portal Calciomercato. "Grał z wyprzedzeniem, jakiego jeszcze nie widzieliśmy u niego w barwach Cagliari. Odrodzony" - oznajmiono.

Portal Centro Trentuno przekazał za to w środę, że Nicola odkrył naszego zawodnika, który dostał właśnie nowe życie we włoskim futbolu. "Wydaje się, że gra z większą intensywnością i nieco wyżej przesuniętymi środkowymi pomocnikami, pozwoliły mu dobrze zagrać w obu dotychczasowych starciach. Dotąd nie był zawodnikiem o estetyce pożądanej w piłce nożnej, zwłaszcza w sposobnie gry poprzedniego szkoleniowca. Teraz został doceniony dzięki pracy, jaką wykonał" - czytamy.

Dziennikarze zaznaczyli też, ze Polak miał kapitalne statystyki, a ponadto ograniczył możliwości napastnika rywali Artema Dowbyka. Na koniec dodano, że Nicola poświęcił Wietesce podczas okresu przygotowawczego najwięcej czasu, często używając nawet podniesionego głosu. I choć wciąż pozostaje jedynie zmiennikiem Yerry'ego Miny oraz Jose Palomino, to o jego odejściu nie ma mowy. "Teraz to Pantelis Hatzidiakos ma spakowaną walizkę, a Polak może zostać pierwszoplanowym aktorem aniżeli tylko przeciętnym zawodnikiem" - przyznano

Nie można zatem wykluczyć, że jeśli Wieteska utrzyma formę, to może zostać powołany przez Michała Probierza na wrześniowe zgrupowanie reprezentacji Polski. Po raz ostatni wystąpi dla niej w listopadowym spotkaniu z Łotwą, a później wypadł z grona kadrowiczów i nie pojechał na Euro 2024.