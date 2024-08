Krychowiak zrobił złoty interes. 99 mln zł w kieszeni

Grzegorz Krychowiak wciąż pozostaje wolnym zawodnikiem. Ostatnio polski pomocnik grał w saudyjskim Abha Club, gdzie wystąpił w 33 meczach. Strzelił dziewięć goli oraz zanotował trzy asysty. Pod względem statystyk był to jeden z najlepszych sezonów 34-latka, jednakże jego drużyna spadła z ligi, przez co umowa nie została przedłużona. Krychowiak musiał szukać nowego pracodawcy. Wciąż go nie znalazł, mimo że media informowały, iż pozostanie na Bliskim Wschodzie.

Krychowiak zrobił złoty interes. Na koncie ma 99 mln zł

- Jestem bezrobotnym piłkarzem w Paryżu na olimpiadzie - mówił ostatnio Grzegorz Krychowiak, będąc obecnym w studiu Eurosportu podczas igrzysk olimpijskich. 100-krotny reprezentant Polski w piłkę nożną może grać już wyłącznie dla pasji, albowiem w trakcie kariery dorobił się już ogromnych pieniędzy. Już w 2021 roku zajął 27. miejsce na liście 40 najbogatszych Polaków przed czterdziestką, lecz wtedy jego majątek szacowano na 80 milionów złotych. Przez kolejne lata pieniędzy na jego koncie przybywało.

Niedawno dziennikarze "Wprost" oszacowali jego majątek na 99 milionów złotych. To pieniądze nie tylko z kontraktów w takich klubach jak Paris Saint Germain czy Sevilla, ale także inwestycji piłkarza.

"Przypomnijmy, że Krychowiak jest współwłaścicielem kilku spółek zarejestrowanych w Polsce. Należą do nich: GK4 Poland, GK4 Energia i GK4 Investment - firmy, które słynny piłkarz dzieli z braćmi: Krzysztofem i Tomaszem i za pośrednictwem których ma udziały w innych podmiotach" - informuje magazyn "Forbes", który porozmawiał z Krychowiakiem, aby dowiedzieć się o kulisach jego inwestycji. Najbardziej rozpoznawalną działalnością piłkarza jest firma Balamonte, zajmująca się szyciem garniturów oraz koszul. 34-latek zawsze starał się być modnie ubrany.

- Moda kręciła mnie od dawna, bo już od czasów, gdy byłem nastolatkiem i w wieku 15 lat wyjechałem do Francji, nie znając ani słowa w tym języku. To pasjonujące, że można się poprzez nią wyrażać i że w modzie kryje się zarówno element zabawy, jak i pewności siebie. (...) Staram się inwestować pieniądze w coś, co mnie dotyczy, na czym choć trochę się znam. Żebym mógł coś wnieść, jakąś wartość dodaną, nie tylko gotówkę. Ale zainwestowałem też w biznesy, z którymi nie miałam wcześniej do czynienia, na zasadzie dywersyfikacji - powiedział Krychowiak w rozmowie z "Forbes". Jednym z biznesów, w których ma udział, jest sprzedaż i instalacja paneli fotowoltaicznych.

Tylko w ostatnim klubie - Abha Club - Grzegorz Krychowiak mógł liczyć na zarobki rzędu 4,5 mln euro za sezon. Niewiele większe pieniądze zarabiał w Paris Saint Germain. Według informacji medialnych 34-latek jest trzecim najbardziej majętnym polskim piłkarzem. Wyprzedzają go Wojciech Szczęsny i Robert Lewandowski, którego wspólny majątek z żoną Anną "Forbes" oszacował na 679 mln zł. To dało im 93. miejsce na liście najbogatszych Polaków.

Najpopularniejszą inwestycją wśród piłkarzy są nieruchomości. Zainteresowania biznesowe Krychowiaka cały czas się rozszerzają. - Mam nieruchomości zarówno w Polsce, jak i we Francji. To taka podstawa, która pozwoli mi po karierze piłkarskiej mieć stałe dochody. No ale nie można inwestować tylko w nieruchomości, trzeba ten portfel inwestycji rozszerzyć, żeby podjąć trochę większe ryzyko. Dlatego inwestuję również na giełdzie. Możliwości są duże, ale też trzeba się na tym znać. Były różne start-upy, w które inwestowałem i wyszedłem z inwestycji z bardzo dużym zwrotem. Zarówno te francuskie, jak i polskie. Z tych ostatnich np. System 3E - tu zwrot z inwestycji był bardzo duży - wskazał swój złoty interes reprezentant Polski.

System 3E to unikalna polska technologia budowy domów. Polega ona na wznoszeniu ścian jednowarstwowych, wykorzystuje ekologiczny i energooszczędny surowiec - perlit. Udziały Grzegorza Krychowiaka w tej firmie wynoszą 5 mln zł.