Polak robi furorę za oceanem, ale Europa wzywa. Słynny klub zdeterminowany

Mateusz Bogusz w ostatnich miesiącach regularnie zachwyca na boiskach w Stanach Zjednoczonych. 22-latek od ponad roku gra w Los Angeles FC, gdzie stara się odbudować po kilku poważnych kontuzjach. O ile 2023 rok nie miał najlepszy, tak w 2024 zdobywa bramki albo asystuje z dużą regularnością.

Mateusz Bogusz może trafić do Celticu. "Trwają rozmowy"

Umowa Mateusza Bogusza z drużyną z Miasta Aniołów obowiązuje do końca czerwca 2026 roku i obecnie wyceniany jest na portalu Transfermarkt na cztery miliony euro. Sam zawodnik nie raz nie ukrywał, że w amerykańskim klubie chciałby zbudować swoją pozycję i ostatecznie wrócić do europejskiej piłki.

Według informacji przekazanych przez portal Meczyki.pl Mateusz Bogusz może wrócić do Europy jeszcze przed końcem letniego okienka transferowego. Zainteresowany nim jest Celtic. "Szkoci są zdeterminowani pozyskać polskiego pomocnika. Trwają obecnie rozmowy z klubem piłkarza oraz w sprawie ustalenia indywidualnego kontraktu" - czytamy.

Celtic rozmawia już z Los Angeles FC ws. kwoty transferu, która może oscylować wokół 8-10 milionów euro. Indywidualne warunki między szkockim klubem a Boguszem mają nie być problemem. Gdyby ten transfer doszedł do skutku, to 22-latek dołączyłby do zespołu mistrzów Szkocji, którzy w tym sezonie będą grać w Lidze Mistrzów.

W obecnym sezonie Mateusz Bogusz zdobył 16 bramek i zanotował sześć asyst w 32 występach dla Los Angeles FC we wszystkich rozgrywkach. W tabeli Konferencji Zachodniej drużyna polskiego zawodnika zajmuje drugie miejsce i traci dwa punkty do pierwszego Los Angeles Galaxy. Czeka ciągle na debiut w dorosłej reprezentacji Polski, ale zdaniem Meczyków bardzo prawdopodobne jest, że otrzyma od Michała Probierza powołanie na wrześniowe mecze kadry.