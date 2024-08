To nie żart! Polskie miasto w klipie światowego giganta. 8,5 mln wyświetleń

Polski stadion w reklamie potężnej światowej korporacji? To nie żart. W wypuszczonym w zeszłą środę spocie firmy Apple możemy zobaczyć obiekt... III-ligowego Zawiszy Bydgoszcz. Filmik pt. "The Relay" (pol. Sztafeta) doczekał się już 8,5 mln wyświetleń w serwisie YouTube. A jak to się stało, że część scen nakręcono akurat w Bydgoszczy?

