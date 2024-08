To było morderstwo? Tajemnicze okoliczności śmierci byłego piłkarza Chojniczanki

"Litewska społeczność piłkarska otrzymała w poniedziałek tragiczną wiadomość - niespodziewanie odszedł były członek reprezentacji Litwy, piłkarz Karolis Chvedukas (1991-2023). Litewska Federacja Piłki Nożnej składa wielkie kondolencje rodzinie Chvedukasów i krewnym. Spoczywaj w pokoju, Karolis" - przekazała federacja LFF w czerwcu 2023 roku w mediach społecznościowych. Przyczyną śmierci byłego piłkarza Chojniczanki było pęknięcie aorty.

Przełom ws. śmierci byłego zawodnika Chojniczanki. "Jednemu z nich ma być postawiony zarzut zabójstwa"

Tamtejsze organy badawcze początkowo wykluczyły udział osób trzecich w śmierci Litwina. Cały czas myślano, że był to naturalny incydent zdrowotny. W końcu ponad rok później sprawą postanowiła zająć się nie policja czy prokuratura, a popularny na Litwie bloger i youtuber Skirmantas Malinauskas. Jego śledztwo opisał dziennik "Lietuvos rytas". Okazuje się, w czerwcu zeszłego roku mogło dojść do morderstwa.

W programie "Dziura w Contribee, oszustwo Kizelewicza, zabójstwo Chvedukasa" youtuber przedstawił masę dowodów na to, że odejście Karolisa Chvedukasa nie było naturalne. Bloger opublikował m.in rozmowy ze świadkami, z którymi nie potrafiła skontaktować się policja. Jak ustalono, niedługo przed śmiercią 19-krotnego reprezentanta Litwy miała miejsce bójka z udziałem kilku innych, młodszych mężczyzn.

To sprawia, że w wyniku tego starcia mogło dojść do pęknięcia aorty piłkarza. Skirmantas Malinauskas dotarł ostatnio do prawniczki matki zmarłego, która zdradziła kolejne szczegóły. - Wygląda na to, że bezpośrednią przyczyną śmierci była doznana przez sportowca przemoc. Z tego, co wiem, jednemu z mężczyzn, którzy brali udział w bójce, ma być postawiony zarzut zabójstwa - mówiła Vilija Kavaliauskiene. Całą sprawą ponownie zajmują się służby państwowe.

Karolis Chvedukas reprezentował barwy Suduvie'u Mariampol, RNK-u Split, Chojniczanki Chojnice, irlandzkich Dundalk i Waterford, maltańskiego Oratory Youths oraz fińskiego KPV Kokkola. W polskim klubie zagrał w rundzie wiosennej sezonu 2016/17, występując w sześciu spotkaniach I ligi na pozycji środkowego pomocnika.