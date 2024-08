Bońkowi nagle zabrakło słów, gdy zaczął się temat Smudy. "Nie czuję się na siłach"

"Trenerze, kiedyś się spotkamy i pogadamy o Euro, o Widzewie, o naszym spotkaniu w Mielcu. Wypoczywaj w spokoju. Boli mnie bardzo, że Odszedłeś. R.I.P Franek" - napisał Zbigniew Boniek w mediach społecznościowych na wieść o śmierci Franciszka Smudy, który w nocy z soboty na niedzielę zmarł w wieku 76 lat.

Zbigniew Boniek szczerze o Franciszku Smudzie. "Jeden z najważniejszych"

Więcej o Franciszku Smudzie powiedział Zbigniew Boniek w rozmowie z Romanem Kołtoniem na kanale "Prawda Futbolu". - Uderzyło to we mnie w nieprzewidziany sposób. Muszę powiedzieć, że jest mi strasznie przykro. Żałuję, że "Franza" już nie ma i nie będzie można z nim pogadać o piłce z jego specyficznym spojrzeniem na futbol - mówił były prezes Polskiego Związku Piłki Nożnej.

- Był to trener, który w ostatnich 25 latach odegrał i wywarł największą presję na polskim rynku. Trener, który w tych 25 latach był jednym z najważniejszych trenerów w historii polskiej piłki oraz polskich klubów: Widzewa, Wisły itd. - stwierdził Boniek, dodając, że Smuda miał twarde podejście do jednostek treningowych. - Drużyny "Franza" biegały przez 90 minut i nie miały z tym żadnego problemu - podkreślił.

Boniek przyznał, że o Franciszku Smudzie można by było opowiedzieć wiele anegdot. - Ja się nie czuję na siłach, żeby coś takiego robić, bo... Ja widzę, że facet umiera, a po pięciu minutach już wszyscy anegdoty wymyślają, uśmiechają się. Mnie na to nie stać. Mnie jest po prostu przykro, że trenera Smudy już nie ma - przyznał wprost Zbigniew Boniek.

"Czasem walczył o spadek, a czasem podejmował się wręcz harakiri. Ale nawet wtedy wszystko musiało być u niego jak w alfabecie - od A do O. A gdy jakiś piłkarz przesadzał, strofował go od razu: "Ty już nie bądź taki alfa i romeo". Franciszek Smuda zostawił po sobie nie tylko masę anegdot, ale też trofea - dwa mistrzostwa Polski z Widzewem Łódź, kolejne z Wisłą Kraków i Puchar Polski z Lechem Poznań. Zostawił też ludzi, którzy wspominają go z uśmiechem" - pisał po śmierci Franciszka Smudy Dawid Szymczak ze Sport.pl.