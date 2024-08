Z Ligi Mistrzów do IV ligi. Ogłosili ws. Marciniaka. To nie żart!

Szymon Marciniak w ostatnich latach jest najlepszym polskim sędzią. W 2022 roku poprowadził finał mistrzostw świata między Francją a Argentyną. Kilka miesięcy później poprowadził finał Klubowych Mistrzostw Świata oraz Ligi Mistrzów. Podczas niedawno zakończonego Euro 2024 w dwóch meczach był arbitrem głównym, a kilku innych (łącznie z finałem) arbitrem technicznym.

Szymon Marciniak w... IV lidze! To nie jest żart

W drugiej kolejce 43-latek wrócił do sędziowania w Ekstraklasie. Z kolei dzisiaj poprowadzi on pierwszy mecz w europejskich pucharach w nowym sezonie. Będzie rozjemcą starcia IV rundy eliminacji do Ligi Mistrzów między Lille a Slavią Praga.

Po meczu we Francji Marciniaka czeka powrót do kraju i poprowadzenie meczu w... IV lidze! To nie żart. Płocczanin będzie sędzią głównym meczu 6. kolejki między Stalą Jasień a Czarnymi Browar Witnica. Spotkanie odbędzie się 31 sierpnia.

Skąd obecność Marciniaka na meczu IV ligi? Stal będzie obchodzić w dniu meczu swoje 75-lecie i właśnie z tej okazji najlepszy polski sędzia ma prowadzić mecz.

"75 lat historii Stali Felgenhauer Jasień zasługuje na wyjątkową oprawę. Z tej okazji głównym sędzią meczu podczas naszego jubileuszu będzie Szymon Marciniak – dwukrotnie wybierany najlepszym arbitrem roku na świecie, sędzia finału Mistrzostw Świata 2022, finału Ligi Mistrzów UEFA oraz klubowych mistrzostw świata 2023. Obecność jednego z najwybitniejszych arbitrów globu w Jasieniu to dla nas nie tylko wyjątkowy zaszczyt, ale także dowód na dynamiczny rozwój Stali Felgenhauer w ostatnich latach. Ten moment podkreśla, jak daleko zaszliśmy, ale i pokazuje kierunek, w którym chcemy podążać w najbliższych latach" - czytamy na oficjalnym profilu klubu.

Stal Jasień zajmuje obecnie drugie miejsce IV lidze grupie lubuskiej. W trzech meczach odniosła komplet zwycięstw.