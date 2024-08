Cristiano Ronaldo podpisał "kontrakt miłosny". Znamy szczegóły

Georgina Rodriguez jest związana z Cristiano Ronaldo od 2016 roku, gdy ten występował jeszcze w Realu Madryt. Para doczekała się dwójki wspólnych dzieci. Wychowują także troje pociech, które zostały urodzone przez zatrudnioną przez piłkarza surogatkę. Wspólnie przeżyli też traumę, jaką była utrata dziecka podczas porodu w 2022 roku. - Za każdym razem, gdy miałam wizytę u ginekologa, śniły mi się koszmary. Bałam się - tak Georgina wspominała te tragiczne wydarzenie.

W ubiegłym roku pojawiły się plotki na temat relacji Ronaldo i Rodriguez. Zagraniczne media zaczęły sugerować, że para rozstała się z powodu ciągłych kłótni. Później okazało się, że te pogłoski mijały się z prawdą. "Zazdrosny wymyśla plotkę, plotka się rozchodzi, a idiota w nią wierzy" - przekazała partnerka Ronaldo w mediach społecznościowych.

- Moja rodzina jest zawsze ze mną, Gio jest ze mną we wszystkich moich projektach i ja też ją wspieram i popieram w 100 procentach. Ona zawsze będzie ze mną, a ja z nią, we dwoje jesteśmy znacznie silniejsi" - to z kolei słowa Ronaldo, który był cytowany przez "Mundo Deportivo".

Ronaldo i Georgina zawarli "kontrakt miłosny". Ujawniono warunki

Nic nie jest jednak pewne w życiu, a miłość może zgasnąć, z czego najwyraźniej doskonale zdają sobie sprawę Ronaldo i Rodriguez. Zdaniem magazynu "TV Guia" zakochani przygotowali się już na ewentualne rozstanie. Choć nie sformalizowali jeszcze związku, to influencerka może liczyć na solidne zabezpieczenie.

Jak podaje wyżej wspomniane źródło, para podpisała "kontrakt miłosny", na mocy którego Rodriguez po rozstaniu z Ronaldo będzie pobierać comiesięczną pensję w wysokości 100 tysięcy euro do końca życia. Ponadto ma otrzymać też ogromny dom w La Finca de Madrid. "W 2010 roku Ronaldo zakupił tę posiadłość za 5 milionów euro" - czytamy na stronie Sportnieuws.nl.