Nie mieli litości. Polak usłyszał wyrok. Surowy, bardzo surowy

Oskar Zawada wrócił do Europy i już w drugim meczu w barwach RKC Waalwijk wyleciał z boiska. Napastnik uderzył bramkarza rywali głową i zobaczył za to czerwoną kartkę, ale to nie koniec jego problemów. Władze Eredivisie postanowiły zawiesić 28-latka, który na prawie miesiąc musi pożegnać się z grą.

