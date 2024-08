Hiszpanie całkowicie oszaleli na punkcie Polki w Barcelonie. "Zabójczyni"

Ewa Pajor w czerwcu bieżącego roku dołączyła do FC Barcelony. Wcześniej reprezentantka Polski występowała w niemieckim Wolfsburgu. W barwach tego klubu strzeliła 136 goli w 196 spotkaniach. Z niemieckim zespołem sięgnęła po mistrzostwo kraju i trzy razy zagrała w finale Ligi Mistrzyń. W sezonach 18/19 i 23/24 Pajor zostawała królową strzelczyń Bundesligi.

Zachwyty nad Ewą Pajor. Hiszpanie piszą o Polce

27-letnia napastniczka notuje bardzo udany początek przygody w FC Barcelonie. Polka w debiucie strzeliła gola w wygranym 5:1 sparingu z niemieckim TSG 1899 Hoffenheim. W drugim meczu towarzyskim z Montpellier popisała się dubletem oraz zanotowała dwie asysty, czym pomogła drużynie wygrać.

Jej świetna dyspozycja nie przeszła niezauważona przez hiszpańskie media. - Pajor nie potrzebowała wiele czasu, aby pokazać, że może być tą "dziewiątką", której Barcelona szukała od lat. Polka dołączyła do składu, by zastąpić Marionę Caldentey, która także grała na dziewiątce, choć była piłkarką o zupełnie innym profilu. Ewa to "zabójczyni" - napisał dziennik "Mundo Deportivo".

- Jej start (podobnie jak, co ciekawe, Lewandowskiego) tylko podsycił nadzieje na dalsze powiększanie przewagi nad resztą drużyn. (...) Dzięki Ewie, jednej z najlepszych strzelczyń w europejskim futbolu, Barcelona będzie jeszcze lepsza - czytamy. Dziennik zwrócił też uwagę, na fakt, że Polka w Barcelonie znów będzie grać w ataku ze Szwedką Fridoliną Rolfo, z którą świetnie się rozumiała w Wolfsburgu.

FC Barcelona w następnym sparingu zmierzy się z Milanem. Pojedynek zostanie rozegrany 23 sierpnia.