Znowu to zrobił! Polski talent błysnął w Niemczech. Co za forma

Przez ostatnie dwanaście miesięcy w karierze Jakuba Kamińskiego wiele rzeczy poszło w niewłaściwą stronę. Po solidnym debiutanckim sezonie w Bundeslidze, podczas którego grał regularnie w barwach Wolfsburga (33 mecze, 5 goli i 3 asysty), przyszedł kolejny, ale niestety zupełnie nieudany.

Jakub Kamiński chce się odrodzić po straconym sezonie

Trener Niko Kovac stracił niespodziewanie zaufanie do Polaka, czego sam Kamiński nie potrafił zrozumieć i otwarcie to przyznawał. Jeżeli nasz reprezentant grał to głównie końcówki, a i wtedy nie był w stanie za wiele pokazać. Dłuższych szans nie otrzymywał, nawet, mimo że Wolfsburg prezentował się strasznie słabo. Zmiana trenera na Ralpha Hasenhuettla początkowo wiele nie zmieniła, choć w końcówce sezonu Niemiec dał Polakowi kilka szans, a ten odwdzięczył się dwoma asystami w Bundeslidze.

W trakcie okresu przygotowawczego z Wolfsburga docierały bardzo dobre wieści. Hasenhuettl chwali Kamińskiego za walkę o powrót do dobrej gry. Sam Polak świetnie pokazywał się w sparingach. Zaimponował przeciwko Lille, a z Hannoverem 96 strzelił ładnego gola. Wiele wskazywało na to, że sezon zacznie w wyjściowym składzie.

Wolfsburg prawie się skompromitował, ale Kamiński ma powody do radości

Tak właśnie się stało. Wolfsburg zainaugurował sezon starciem w Pucharze Niemiec z piątoligowym TuS Koblenz. To piątoligowiec, ale trener VfL wystawił praktycznie najmocniejszy skład. Z ogólnego przebiegu meczu nikt w Wolfsburgu raczej zadowolony nie będzie, bo zespół z Bundesligi ledwo uporał się z o wiele słabszym rywalem. Niemniej Kamiński ma się z czego cieszyć, bo to on zanotował asystę przy zwycięskim golu Wimmera. Polak dośrodkował piłkę z rzutu rożnego w najgęstszy tłum przed bramką rywali, a tam jako pierwszy w futbolówkę trafił Austriak, kierując ją do bramki.

Dodajmy, że oficjalny debiut w Wolfsburgu zaliczył Kamil Grabara. Polski bramkarz już poprzedniego lata dogadał się z niemieckim klubem, ale jeszcze jeden sezon spędził w FC Kopenhaga. Teraz przywitał się czystym kontem. Samą Bundesligę "Wilki" rozpoczną w niedzielę 25 sierpnia o 15:30 domowym starciem z Bayernem Monachium.