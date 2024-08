Po operacji zmienił się nie do poznania. To była gwiazda futbolu!

Adrian Mutu przez lata uchodził za jeden z największych talentów rumuńskiego futbolu. Grał m.in. w Chelsea, Juventusie, Interze czy Fiorentinie. W reprezentacji narodowej rozegrał 77 spotkań i strzelił 35 goli, co czyni go jej najskuteczniejszym napastnikiem w historii. W trakcie kariery cieszył się olbrzymią popularnością zwłaszcza wśród kobiet, które wręcz szalały na jego punkcie. Teraz w wieku 45 lat postanowił zrobić coś, by jeszcze poprawić wciąż nienaganny wygląd.

Metamorfoza legendy rumuńskiej piłki. Pokazał się po 5 miesiącach od zabiegu. "Jestem zadowolony"

Były napastnik poddał się coraz popularniejszemu zabiegowi, jakim jest przeszczep włosów. W tym celu na początku tego roku udał się Turcji. Teraz pochwalił się efektami na Instagramie. Zamieścił tam obok siebie dwa zdjęcia. Na jednym widać go tuż po zabiegu, z krótko przystrzyżoną fryzurą, a na drugim - kilka miesięcy później z niesamowitą, bujną czupryną. - Po 5 miesiącach jestem bardzo zadowolony z rezultatu, dziękuję jedynemu i niepowtarzalnemu doktorowi Emremu Cinikowi - napisał, oznaczając lekarza, który przeprowadził przeszczep.

Zachwycona efektami zabiegu jest m.in. angielska prasa. Tamtejszy dziennik "The Sun" stwierdził nawet, że Mutu "jest nie do poznania", a jego włosy są "olśniewające". Wydaje się to jednak nieco na wyrost, bo w rzeczywistości Rumun przed przeszczepem miał tylko nieznaczne zakola. Nie mniej linia włosów wyraźnie przesunęła się do przodu.

W przeszłości Mutu był jedną z barwniejszych postaci w europejskiej piłce. W 2004 r. został zdyskwalifikowany na siedem miesięcy za doping. W istocie w jego organizmie wykryto kokainę. Niedługo później jego dotychczasowy klub Chelsea zaczął domagać się rekompensaty za złamanie warunków kontraktu. Po długim procesie przed sądami i trybunałami Mutu musiał zapłacić Anglikom rekordowe odszkodowanie. Karierę zakończył w 2016 r. Obecnie jest trenerem, ale od kwietnia, gdy rozstał się z CFR Cluj, pozostaje bez klubu.