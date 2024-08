Tragiczna zbrodnia na boisku. 11-letni chłopiec nie żyje

Mocejon to niewielka miejscowość położona w hiszpańskiej prowincji Toledo, znajdującej się w środkowej części kraju. Zgodnie z informacjami z 2018 r., w Mocejon mieszka blisko pięć tys. osób. Z tego miasta pochodzi klub CD Mocejon, grający w niższych ligach hiszpańskich. To właśnie na terenie boiska tego klubu doszło do ogromnej tragedii, o której piszą media na całym świecie.

11-letni chłopiec dźgnięty nożem na boisku. "Takie sytuacje są niedopuszczalne"

Hiszpańskie dzienniki "Marca" i "ABC" zgodnie informują, że w niedzielę około godz. 10:00 dzieci grały w piłkę na boisku piłkarskim "Angel Tardio" w Mocejon. Wtedy na terenie obiektu pojawił się zakapturzony mężczyzna, który dźgnął nożem 11-letniego chłopca. Po tym czynie mężczyzna cały czas zachowywał się agresywnie, więc reszta osób szybko uciekła z miejsca zdarzenia. Na miejscu poza karetką pogotowia szybko pojawił się helikopter, by zabrać chłopca na oddział intensywnej terapii, ale nie udało się uratować jego życia.

Tym chłopcem był 11-letni Mateo. Napastnik uciekł szarym Fordem Mondeo, a hiszpańskie media dodają, że blisko obiektu znajduje się kilka kamer, które mogą pomóc w zidentyfikowaniu sprawcy. "Całe miasto jest wstrząśnięte porannym morderstwem. CD Mocejon składa najszczersze kondolencje rodzinie, przyjaciołom i sąsiadom Mateo, zawodnika naszej szkoły sportowej. Niech spoczywa w pokoju" - napisał klub w mediach społecznościowych.

- Mój kuzyn był bardzo dobrym chłopcem, bardzo kochającym. Nie mam żadnych podejrzeń co do sprawcy. To spokojne miasto, takie rzeczy nigdy wcześniej się nie zdarzały - mówił Asell Sanchez, kuzyn zmarłego Mateo. Policja prowadzi intensywne poszukiwania mordercy, a w nich pomaga helikopter hiszpańskiej formacji paramilitarnej Guardia Civil (z hiszp. Straż Obywatelska).

"Jestem wstrząśnięty wydarzeniami, które miały miejsce dziś rano w Mocejon. Życzę szybko odnalezienia sprawcy i jak najszybszego postawienia go przed wymiarem sprawiedliwości. Takie sytuacje są niedopuszczalne i muszą skutkować odpowiednią karą" - napisał na portalu X Emiliano Garcia-Page, prezydent wspólnoty autonomicznej Kastylia-La Mancha.