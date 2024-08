"Rozwód" w zespole Marciniaka. "Po raz pierwszy"

Szymon Marciniak nie poprowadził w lipcu finału Euro 2024. Była to niespodzianka, ale rzekomo też kara za błąd popełniony w półfinale Ligi Mistrzów Real Madryt - Bayern. Już we wtorek Polak posędziuje za to spotkanie el. LM między LOSC Lille a Slavią Praga. W związku z tym podjął ważną decyzję i dokonał zmian w swoim zespole. "Po raz pierwszy" - komentuje były sędzia międzynarodowy Rafał Rostkowski.

