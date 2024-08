Nieudany debiut Michniewicza. Przegrał bardzo ważny mecz

- To silny zespół, walczący o trofea. Oczekiwania są duże, możliwości klubu jak na warunki afrykańskie również. Mamy świetną bazę treningową, wszystko mieści się w jednostce wojskowej, więc jest bezpiecznie i można dobrze pracować - zachwalał Michniewicz w rozmowie z Kanałem Zero, gdzie podczas Euro 2024 był ekspertem.

REKLAMA

Zobacz wideo Natalia Kaczmarek ocenia igrzyska i Paryż. "Miasto nie jest moim ulubionym"

Wpadka Michniewicza w pierwszym meczu. Porażka w Lidze Mistrzów

Debiut Michniewicza w FAR Rabat przypadł na mecz pierwszej rundy eliminacji do Ligi Mistrzów. FAR Rabat trafił w niej na wicemistrza Nigerii - Remos Stars FC. Kwalifikacje w Afryce są trochę łatwiejsze niż w Europie. Drużyny startujące w kwalifikacjach od pierwszej rundy muszą wygrać tylko dwa dwumecze, żeby znaleźć się w fazie grupowej.

Polski trener nie zanotował jednak najlepszego początku pracy. Jego drużyna przegrała na wyjeździe 1:2 i teraz będzie musiała odrabiać straty w meczu domowym. "Zasłużona porażka. Rewanż za tydzień w Maroku" - skomentował to spotkanie Adam Zmudziński z igol.pl.

Wpis Zmudzińskiego skomentował jeden z marokańskich kibiców. "Bardzo źle wyglądał styl gry Czesława. Nie sądzę, żeby wytrzymał w tej roli cały sezon" - stwierdził krótko. Spotkanie rewanżowe odbędzie się w niedzielę 25 sierpnia o godzinie 22:00.

Czesław Michniewicz nie jest jedynym polskim szkoleniowcem, który walczy o grę w afrykańskich pucharach. Kazimierz Jagiełło prowadzi gwinejską Hafię FC, z którą spróbuje awansować do Afrykańskiego Pucharu Konfederacji - to odpowiednik Ligi Europy. Jego zespół w pierwszym meczu eliminacyjnym zremisował u siebie z Etoile Filante Wagadugu 1:1.