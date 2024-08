Premier Polski pożegnał Smudę. Te słowa chwytają za serce

W miniony wtorek Polskę obiegła smutna informacja. TVP Sport ujawniło, że walczący od kilku lat z nowotworem krwi Franciszek Smuda trafił do szpitala i jest w stanie krytycznym. Kibice, działacze i eksperci piłkarscy życzyli mu zdrowia, wierząc, że uda mu się wygrać ten najważniejszy mecz w życiu. Stało się jednak inaczej. W nocy z soboty na niedzielę były selekcjoner reprezentacji Polski zmarł. Miał 76 lat.

Donald Tusk wspomina Franciszka Smudę. Co za słowa

Informacja o śmierci utytułowanego szkoleniowca natychmiast wywołała konkretne reakcje. Władze ekstraklasy zarządziły nawet, by przed pozostałymi meczami 5. kolejki uczcić pamięć Smudy minutą ciszy. W mediach pojawiły się również kondolencje dla rodziny i najbliższych zmarłego. Ludzie, którzy mieli okazję spotkać trenera, wspominali, jakim był człowiekiem. - Franek był niepowtarzalny. Jedyny w swoim rodzaju. Wraz z jego odejściem umarła pewna epoka w polskiej piłce - podkreślał Jacek Kazimierski w rozmowie z "Faktem".

Na śmierć Smudy zareagował też Donald Tusk. Opublikował w mediach społecznościowych wzruszający wpis. "Franciszek Smuda był Trenerem przez duże T." - zaczął. "Poznaliśmy się bliżej, kiedy prowadził reprezentację na polskich mistrzostwach Europy 2012. Nieustępliwy, twardy, niewrażliwy na pochlebstwa i złośliwości. Wielka postać polskiej piłki" - podkreślił premier Rzeczypospolitej Polskiej na X.

Jednak nie tylko szef rządu pożegnał szkoleniowca. Zrobił to też szef PZPN. "Był to nie tylko utytułowany trener, ale prawdziwy pasjonat kochający piłkę nożną. Człowiek, który zawsze był sobą i niczego nie udawał. Pokój jego duszy" - podkreślał Cezary Kulesza.

Franciszek Smuda na dobre zapisał się w historii polskiego futbolu

Franciszek Smuda był wielkim trenerem. "Legenda, wizjoner, fachowiec" - tak określało go wielu ekspertów. To właśnie on poprowadził kilka polskich klubów do sukcesów. Mowa o trzech mistrzostwach Polski (dwa zdobył z Widzewem Łódź, a jedno z Wisłą Kraków), dwóch Superpucharach kraju (z Widzewem i Wisłą) czy jednym Pucharze Polski (z Lechem Poznań).

Jednym z największych zaszczytów, jakich dostąpił, była szansa poprowadzenia reprezentacji Polski. Zasiadał na jej ławce od października 2009 roku do czerwca 2012 roku. Pod jego wodzą drużyna narodowa rozegrała 35 spotkań, z czego wygrała 14, zremisowała 12, a dziewięć zakończyło się jej porażka. To Smuda poprowadził zespół na Euro 2012, ale nie udało mu się wyjść z grupy.