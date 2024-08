Piątek strzela jak nakręcony. W lidze też już trafił

Istanbul Basaksehir wygrał aż 4:2 z Alanyasporem w 2. kolejce Super Lig i duży udział w tym sukcesie miał Krzysztof Piątek. To Polak rozpoczął strzelanie i po nieco ponad kwadransie wykończył kapitalną akcję zespołu. Był to jego pierwszy gol w lidze w tym sezonie, ale już piąty we wszystkich rozgrywkach. Tym samym napastnik pokazuje, że nie zamierza się zatrzymywać i trafia do siatki rywali jak maszyna.

