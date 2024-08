Patologia w polskiej piłce. Derby się nie odbyły, bo kibice zabronili

Dla gospodarzy dzisiejszy mecz był dużym wydarzeniem. Ich największy rywal niedawno spadł z IV ligi. Na meczu nie brakowało kibiców Czuwaju. W całym mieście było też dużo policji. Zabrakło za to kibiców Polonii Przemyśl - stadion gospodarzy nie spełnia norm, które pozwoliłyby na ich udział w tym meczu.

Kibole zabronili piłkarzom zagrać mecz. Będzie walkower i kara finansowa?

Wygląda na to, że właśnie z tego powodu kibice Polonii Przemyśl postanowili zabronić piłkarzom swojej drużyny udziału w tym spotkaniu. Tak uważa portal podkarpacielive.pl. "Kibice 'przemyskiej barcelonki' chcieli popsuć święto gospodarzom i nie pozwolili wyjechać swoim zawodnikom ze stadionu" - czytamy.

Jak to się skończy? Wszystko wskazuje na to, że walkowerem na korzyść gospodarzy. O sprawie ma zadecydować Wydział Gier Podkarpackiego Związku Piłki Nożnej. "Ponadto Polonia dostanie karę finansową w wysokości około 1100 zł" - dodaje podkarpacielive.pl.

Kibice zgromadzeni na stadionie mogli więc co najwyżej pooglądać, jak zawodnicy Czuwaju grają w popularnego "dziada". Gdy stało się jasne, że mecz się nie odbędzie, opuścili obiekt.

W mediach społecznościowych pojawiło się oświadczenie Polonii. "Zarząd Klubu Polonia Przemyśl z przykrością informuje, że w dniu dzisiejszym, z przyczyn niezależnych od zarządu oraz zawodników, nasz zespół nie stawił się na spotkaniu derbowym z Czuwajem Przemyśl. Dokładamy wszelkich starań, aby sytuacja ta została jak najszybciej wyjaśniona. Jednocześnie chcemy zapewnić naszych kibiców, że działamy zgodnie z najwyższymi standardami i z pełnym zaangażowaniem, aby podobne sytuacje nie miały miejsca w przyszłości" - czytamy w niezbyt konkretnym komunikacie.

Post skomentowała matka Karola Bogdańskiego, jednego z zawodników Polonii. "Mój syn od tygodnia żył tym meczem i powinny odezwać się osoby, dzięki którym do niego nie doszło, chociażby po to, żeby ludzie wiedzieli, że to ani zarząd, ani trener, ani zawodnicy nie są winni tej sytuacji" - skomentowała, odpowiadając na pytania zdezorientowanych fanów.

Obecnie trwa 3. kolejka klasy okręgowej Jarosław.